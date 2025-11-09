雞蛋檢出芬普尼！流向9縣市販售通路 食藥署估15萬顆待回收

高雄市衛生局7日接獲彰化縣衛生局通知，指該縣生產的帶殼雞蛋有3品項疑似農藥「芬普尼」超標，商品流入高雄鳳山大全聯。（高雄市衛生局提供）

彰化某畜牧場生產的4批雞蛋經檢驗發現芬普尼代謝物含量不符合規定，計影響9個市售包裝蛋品、總數約15萬顆，恐已流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市全聯、楓康等販售通路商，衛福部食藥署緊急公佈相關產品溯源碼，並由各地衛生局啟動回收。

食藥署中區管理中心主任林旭陽說明，食藥署聯合地方衛生局執行「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，於傳統市場、餐廳、各賣場、超級市場、盤商及進口商等場所，抽樣檢驗雞蛋的農藥殘留。

請繼續往下閱讀...

林旭陽說，彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」（噴印溯源碼編號：I47045-251023C）檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」，含量為0.03 ppm，超過法規殘留容許量0.01 ppm，衛生局已命業者下架回收、停止販售，並將畜牧場資訊提供給農政機關，進行源頭管理與移動管制。

此外，林旭陽表示，經衛生局進一步清查，案內蛋品來自單一畜牧場，且經抽驗發現，尚有3批雞蛋檢出芬普尼代謝物含量不符合規定，該等蛋品約15萬顆並流向桃園市等9縣市的全聯、楓康等販售通路商，目前持續由衛生局下架回收、停售該畜牧場來源的蛋品，計影響9個品項。

林旭陽指出，該畜牧場過去沒有過違規紀錄，後續衛生局也將視情況，依據「食安法」相關規範，對畜牧場處6萬元以上、2億元以下罰鍰，目前農業單位也持續了解污染原因，釐清感染源來自飼料、環境或其他因素，呼籲民眾停止使用上述雞蛋，請通路商全面提供退貨回收服務。

長庚醫院腎臟科系主治醫師顏宗海指出，芬普尼是透過神經毒性達成殺蟲目的的殺蟲劑，具有中等毒性，且在動物實驗中會增加甲狀腺癌發生風險，雖在人體尚未有致癌證據，但大量曝露仍可能引起神經系統病變。

顏宗海認為，2013至2017年間，也曾爆發從歐洲開始、逐漸擴散至亞洲的芬普尼污染事件，當時引起民眾不安，當務之急是將問題雞蛋下架銷毀、釐清污染來源與原因，並觀察其他畜牧場生產的雞蛋有無類似情況。

應下架回收之市售包裝蛋品共9項如下：

1. 四日鮮蛋/10粒裝（溯源碼I47045-251103C）

2. 巨的卵（白殼雞蛋）/10粒裝（I47045-251103C）

3. 大巨蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

4. 悠活鮮蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

5. 富翁洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C）

6. 初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

7. 四季巨蛋（白殼）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

8. 香草園洗選蛋/10顆（溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C）

9. 鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法