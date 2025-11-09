為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    彰化3品牌雞蛋檢出農藥 鳳山大全聯進貨242盒、僅剩31盒急下架

    2025/11/09 18:22 記者許麗娟／高雄報導
    高雄市衛生局7日接獲彰化縣衛生局通知，指該縣生產的帶殼雞蛋有3品項疑似農藥「芬普尼」超標，商品流入高雄鳳山大全聯。（高雄市衛生局提供）

    高雄市衛生局7日接獲彰化縣衛生局通知，指該縣生產的帶殼雞蛋有3品項疑似農藥「芬普尼」超標，商品流入高雄鳳山大全聯，衛生局稽查發現業者於10月24日共進貨242盒，稽查當日僅剩31盒，當場要求下架，並主動通知消費者，隔日發現業者未通知消費者，將對全聯開罰。

    高雄市衛生局指出，人員7日至進貨商全聯實業股份有限公司所屬鳳山分公司稽查該批疑似含農藥「芬普尼」的雞蛋，經查業者於10月24日分別購入含不得檢出動物用藥成分之「四季巨蛋（白殼）」14盒（效期至114年11月21日）、「初卵頭窩蛋（白殼）」28盒（效期114年11月21日）、「悠活鮮蛋（白殼）」200盒（效期至114年11月11日），稽查當日現場僅剩餘四季巨蛋7盒、初卵頭窩蛋21盒及悠活鮮蛋3盒，當場即要求業者下架，並主動通知購入該批產品消費者。

    但衛生局11月8日接獲確認殘留超標後再次稽查，發現鳳山大全聯並未依指示主動積極通知消費者，將依違反「食品安全衛生管理法」第52條第2項暨同法第44條第1項第3款規定，針對全聯實業股份有限公司裁罰6萬至2億元罰鍰。

    衛生局提醒，購買該批產品消費者可持發票或產品向原購買商提出退換貨，若對業者販售食品有消費爭議，可撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映尋求協助。

    高雄下架疑似有農藥「芬普尼」的雞蛋。（高雄市衛生局提供）

