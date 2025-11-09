馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒 光復鄉公所：若紅色警戒發布就強制撤離

鳳凰颱風接近台灣，花蓮光復鄉公所今天下午舉行防災整備會議。（記者王錦義攝）

花蓮縣府今天發布快訊，根據林保署緊急通報，馬太鞍溪堰塞湖警戒值已達黃色警戒，縣府已立即通知光復鄉公所、鳳林鎮公所及萬榮鄉公所啟動預防性疏散撤離及收容避難前置作業。光復鄉長林清水說，明天中午先預防性撤離重病、行動不便、獨居、弱勢、長照患者等，一旦發布紅色警戒，警戒範圍內的居民強制撤離，目前光復估計5500多人，其中需要收容所的約1420人。

光復鄉長林清水說，目前強制撤離時間就是確定中央發布紅色警戒以後，但這次颱風看起來會影響台灣，所以明天中午就先針對重病、行動不便、獨居、弱勢、長照患者等對象啟動預防性撤離；而其他一般保全戶，分為依親、垂直避難及收容三種方式，不過上次若家裡淹水達到150公分以上的，不能選擇垂直避難，一定要疏散撤離。

鄉公所下午二點邀請各村、軍方及相關單位舉行防颱整備會議，進行到傍晚五點多，林清水說，這次保全戶估計約5500人，剛剛確認各村預估收容人數，七村合計約1420人，撤離收容地點七處有光復國小、馬太鞍教會、大進國小、部落之心、富田教會、西富國小跟富源國中，明天開始在不影響學生上課的情況下，會先進行物資整備。

林清水強調，請鄉親預先準備好防災避難包，內包含常用藥品、飲水、糧食等，特別是選擇垂直避難的鄉親，在二樓以上至少要準備三到四天的物資，避免在停水、停電的狀況下受災。這次警車也會配合廣播，內容會依據客語、台語、華語及原住民族語。

這次撤離人數最多的大同村長邱金仲說，大同村受災最嚴重，村內住家幾乎都淹水，村內人口約1100多人，目前初估村內需要收容所的人數約500多人，預計撤退到富源國中、西富國小這兩個地方，今天晚上會跟14名鄰長開會，來確認明天的撤離工作。

警戒範圍包括光復鄉大馬、大平、東富、大同、大安、大華及北富村；鳳林鎮長橋、大榮、山興里及萬榮鄉明利村，最南以光復溪為界，以北至鳳林長橋里馬太鞍溪下游有一半包括在內，鳳林鎮箭瑛大橋以南也在範圍內，總計約2720個門牌數。

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖今天上午7點狀況。（林保署花蓮分署提供）

鳳凰颱風接近台灣，花蓮光復鄉居民開始進行防災準備，堆置沙包。（記者王錦義攝）

鳳凰颱風接近台灣，花蓮光復鄉進行廣播測試。（記者王錦義攝）

鳳凰颱風接近台灣，花蓮光復鄉尚未清理的淤沙使用防水布遮蔽。（記者王錦義攝）

