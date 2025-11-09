桃園家扶愛心園遊會分送1400組耳溫槍 表揚4自強家庭

桃園市副市長蘇俊賓（右4）表揚4戶自強家庭（披紅綵帶者），左起為彭婕筠、楊蕓嘉、林榆宸、藍佩菁。（桃園家扶中心提供）

桃園家扶中心今（9）日在平鎮區新勢公園舉辦「耳溫一測，守護在側」寒冬送暖暨親子愛心園遊會，今年募集1400組全新電子耳溫槍守護3000名兒童健康。活動邀請扶助家庭發放電子耳溫槍與園遊券，同時表揚4戶自強家庭，這些家庭在生活的夾縫中，仍以堅韌意志展現強大的生命力。

桃園市副市長蘇俊賓出席活動，頒獎表揚自強家庭楊蕓嘉、彭婕筠、林榆宸、藍佩菁，他表示，成立近1甲子的桃園家扶中心長年協助市府社會局，陪伴無數家庭走過成長與挑戰，最令他感動的是，許多曾受扶助的孩子長大、有能力後，也回來成為家扶志工，持續將愛傳遞下去，讓這個良善的循環不斷在社會各個角落延續。他也示範耳溫槍的使用操作，期盼透過這次募集活動讓愛與健康一起傳遞到每個家庭。

接受自強家庭表揚的楊蕓嘉，本身患有眼疾與甲狀腺亢進病史，結束婚姻關係後獨自撫養3名子女，堅強地扛起母親的責任，透過販售手作美食以及在美髮店兼職，努力維持家中生計，不因為經濟限制而犧牲孩子學習機會。她不向命運與疾病低頭、堅持不懈的身影，鼓舞子女向前，雙胞胎長子、次子在體育領域展現天賦，多次在桃園市市長盃運動會及新北市夏季盃全國錦標賽獲得佳績。

同樣以堅毅精神撐起家庭的彭婕筠，不僅要照顧多重障礙的兒子，肩負撫養年邁父親的責任，即便明白兒子的進步有限，她選擇擔任學校特教助理員，為兒子爭取適合的資源；她今年考取職業計程車司機執照，盼改善家計，為生活創造更多可能。

桃園家扶扶幼委員會主委謝文卿、扶幼榮譽主委張建隆、桃園家扶中心主任張伏杉則感謝SUM汽車保修聯盟售服發展部長陳敏宏，自2019年連年號召員工響應家扶中心舉辦的愛心園遊會，累積動員近200人次，並將活動所得全數捐作公益用途，累積金額近20萬元，今年更提供50萬元大專獎助學金，鼓勵在困境中奮起的大專青年。

包括社會局副局長蔡逸如、平鎮區長蕭巧如、市議員黃婉如、彭俊豪、謝美英、王珮毓、黃敬平等人均出席。

2025年桃園家扶親子愛心園遊會聚集上百個愛心攤位，場面溫馨、熱鬧。（桃園家扶中心提供）

2025年桃園家扶親子愛心園遊會聚集上百個愛心攤位，場面溫馨、熱鬧。（桃園家扶中心提供）

