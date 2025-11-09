為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗家扶55週年慶 婚禮歌手「回家」獻唱 溫馨全場淚光閃爍

    2025/11/09 17:48 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗家扶中心辦理年度寒冬送暖暨成立55週年慶祝，不少曾受扶助的青年返回擔任活動志工，婚禮歌手王盈仁（左）也攜手家扶才藝班「學弟妹」表演。（記者彭健禮攝）

    苗栗家扶中心辦理年度寒冬送暖暨成立55週年慶祝，不少曾受扶助的青年返回擔任活動志工，婚禮歌手王盈仁（左）也攜手家扶才藝班「學弟妹」表演。（記者彭健禮攝）

    苗栗家扶中心今（9）日辦理年度寒冬送暖暨成立55週年慶祝活動，不少曾受扶助的青年返回擔任活動志工，儘管今日為嫁娶黃道吉日，婚禮歌手王盈仁仍擠出空檔參與，攜手家扶才藝班「學弟妹」演出，展現家扶「善的循環」精神。

    苗栗家扶中心上午於縣府文化觀光局中正堂演藝廳，舉辦「薪火相傳‧5力5哇」寒冬送暖表揚大會活動，今年適逢苗栗家扶成立55週年，特以大會形式進行，並透過一段溫馨的回顧影片，帶領與會的家庭與來賓一同走進苗栗家扶的時光走廊，回望那一段段珍貴的足跡，見證共同走過的感動與成長。

    不少過去曾受扶助的青年，返回協助擔任活動志工，王盈仁也攜手家扶才藝班「學弟妹」演出，於回顧影片播放時，翻唱知名樂團「蘇打綠」的《當我們一起走過》，其歌詞內容的心靈輕柔撫慰，讓在場人士都熱淚盈眶，場面溫馨感人。

    服務40年、即將於明年退休的苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，苗栗家扶成立至今，持續深耕服務邁向55個年頭，期間幫助弱勢家庭無數，感謝社會大眾無私地奉獻與關懷，擔任認養人、捐款人、志工等，如同夜空的星光點點匯集成支持的力量，指引受扶兒少能夠展望未來。苗栗家扶今切蛋糕慶祝並表揚感謝長期協助的企業、志工，及自立自強家庭等。

    王盈仁從小由媽媽獨力拉拔長大，自幼就愛唱歌，受家扶扶助之下，不僅順利大學畢業，並在學生時期開始參加電視歌唱比賽，斬獲佳績，現今為婚禮及活動商演歌手，她感謝家扶的支持，讓她得以圓夢，「沒有家扶，就沒有今天的我」，所以即使今天是嫁娶黃道吉日，行程滿檔，她也義不容辭回來幫忙。

    苗栗家扶切蛋糕慶祝成立55週年。（圖由苗栗家扶中心提供）

    苗栗家扶切蛋糕慶祝成立55週年。（圖由苗栗家扶中心提供）

    苗栗家扶中心表揚自力自強家庭。（圖由苗栗家扶中心提供）

    苗栗家扶中心表揚自力自強家庭。（圖由苗栗家扶中心提供）

