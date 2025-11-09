繼承「超人醫師」遺志 高元接任南迴診所院長談心路歷程

南迴診所院長一職將由出身達仁部落的急診醫師高元接棒。（記者方賓照攝）

南迴診所前院長徐超斌將一生奉獻給南迴地區偏鄉醫療，被稱為「超人醫師」，今年9月18日深夜辭世，將由同樣出身達仁部落的急診醫師高元接棒，擔任南迴診所院長。高元笑說，徐超斌每次遇到他都會問「你什麼時候回來」，他也曾經天人交戰，但現在他想跟學長說一聲「我來了」。

「我很榮幸、也很傷心我站在這裡，其實我更期待我在台下聽他（徐超斌）說他的夢想。」高元曾任奇美醫院急診主治醫師，今日出席追思會時提到，他在2004年就聽過很多關於徐超斌的故事，後來也在2006年到奇美醫院當住院醫師，而他和徐超斌第一次見面，卻是在病房。

高元回憶，當時徐超斌已經中風、左半身不太能動，但還是說了很多笑話，讓病房裡笑聲不斷，這也是徐超斌第一次問他「要不要來南迴」，但當時畢竟還只是個住院醫師、沒想那麼多，直到後來知道南迴需要幫忙，才慢慢開始支援，後來幾乎所有假期都是在台東度過。

不過，高元說，支援南迴時，他曾以為會常常看見徐超斌，但前後算下來，他也就遇過徐超斌2次，每次都會稍微聊一下，而徐超斌每次都會問他，「你⋯⋯什麼時候回來」。

高元坦言，他在奇美醫院工作了20年，有著很穩定的生活，要不要去南迴其實非常掙扎，他甚至還去祖父、祖母墓前問該怎麼做才好，在徐超斌過世的週末，他把自己關在診所裡，把徐超斌的所有紀錄片、書都看了一遍，「我敬佩他，但也覺得他是個瘋子，真的是腦袋有問題，怎麼有人可以做到這樣？」

「我在9月後開始了解他的感受。」高元指出，南迴是很特別的地方，當地就醫交通費用超過醫療費用的10倍，光部落跑一次急診、門診，光交通就要2000元，而當地長者一個月的收入也就5000至6000元，居家醫療在南迴的重要性可見一斑，這也不是開大醫院能解決的。

高元說，南迴未來的路未必好走，但必須要有人繼續堅持才能走下去，感謝各大醫療院所一直以來的支持，也很感謝奇美醫院院長林宏榮持續推動南迴地區的深耕計畫，以及南迴基金會的「傻瓜們」堅守崗位、提供服務，如今他也要加入南迴，成為傻瓜之一，「最後我要跟學長說一聲，我來了」

