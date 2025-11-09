後壁洋香瓜節人氣品種登場 採收季防宵小白河警啟動「護果專案」

台南市後壁區年度盛事洋香瓜節熱鬧登場，近期正值採收季，警方除今日活動投入勤務，也持續推動「護果專案」。（白河警分局提供）

後壁區年度盛事洋香瓜節熱鬧登場，近期正值採收季，警方除今日活動投入勤務，也持續推動「護果專案」，全力加強果園周邊巡守與夜間巡邏，防止宵小竊取農產，讓果農安心收成，確保辛勤成果不落入他人之手。

今日後壁區農會農特產品行銷結合洋香瓜市集、蔬果創意美食及趣味表演，現場人潮絡繹不絕，除了人氣品種「卡蜜拉」與「新春香」等各類洋香瓜外，越光米魯肉飯與橘肉霜淇淋等創意美食，吸引大批民眾前來品嚐、購買及拍照打卡。白河警方針對主要出入口、停車場及人潮聚集區加強指揮疏導，確保車流順暢並防範竊盜事故發生。

此外，警方也進行交通安全與防詐騙宣導，提醒民眾遵守交通規則、注意行車安全，以及近期常見的「假投資」、「普發1萬元現金」詐騙手法，強調「一聽二掛三查證」的重要觀念，呼籲民眾提高警覺，勿點擊不明連結或輕信投資詐騙話術。

警方也在活動設攤，進行交通安全與防詐騙宣導，提醒民眾遵守交通規則、注意行車安全，以及近期常見的「假投資」、「普發1萬元現金」詐騙手法。（白河警分局提供）

