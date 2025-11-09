擦亮世界角落反光鏡 澎湖青年點亮安全城市

馬公市公所攜手澎湖國際青商會，擦亮街道反光鏡。（馬公市公所提供）

馬公市公所與澎湖國際青年商會為推動安全城市與社區共榮，今（9）日共同舉辦「擦亮世界角落」行動，邀集市區多個社區發展協會志工參與，以實際行動清潔道路反光鏡、維護環境整潔，讓城市更亮、用路更安全，也讓市民看見青年參與公共事務的行動力量。

今日活動範圍涵蓋東文、西衛、重光、朝陽、陽明及中興等6個社區，由青商會夥伴率先示範擦拭技巧，再由各社區志工接力清潔，展現跨世代的協力精神與社區的凝聚力。

澎湖國際青年商會長林筠宸說，「擦亮世界角落」是以行動守護城市安全的重要倡議。清潔反光鏡不僅讓鏡面更清晰，也提醒大家重視交通安全與公共設施維護。感謝馬公市公所與各社區的支持，讓青商會的服務精神能在基層紮根、在生活延續。

社區發展委員會主委李東洋指出，中興社區理事長黃永安帶領志工參與，而身為其女婿的李主委也笑言，「這不只是家人的支持，更是社區世代合作的展現。」反光鏡的清潔雖微小，卻是守護安全的第一步，透過青商會示範與社區協力，不僅擦亮了鏡面，也擦亮了人與人之間的情誼與信任。

馬公市長黃健忠表示，道路反光鏡雖是小設施，卻肩負守護民眾安全的重要任務。感謝澎湖國際青年商會發揮行動力，也感謝各社區志工踴躍參與，讓城市的每個角落都能閃耀溫暖光芒。市公所將持續與民間團體攜手，推動更多貼近生活、能實際改善環境品質的行動，讓馬公成為一座安全、乾淨、富有人情溫度的宜居城市。

澎湖國際青商會與馬公市公所，以擦亮反光鏡，實際行動維護交通安全。（馬公市公所提供）

