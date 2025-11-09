為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鳳凰颱風逼近 高雄農改場籲農民加強防颱措施

    2025/11/09 16:58 記者羅欣貞／屏東報導
    洋蔥苗圃可施用過磷酸鈣及亞磷酸氫化鉀，強化苗株。（高雄農改場提供）

    依據中央氣象署氣象最新預報，鳳凰颱風預計下週二（11日）開始北轉朝台灣靠近，受到颱風及其外圍環流影響，風雨強度將持續增強且範圍擴大，高雄區農業改良場提醒農民密切注意最新氣象資訊，及早完成防災準備，以降低農作物損失。

    高雄農改場場長羅正宗表示，颱風帶來的瞬間陣風強且伴隨強降雨，常造成農作物倒伏或折損，易導致農作物葉片、花及果實損傷掉落，以及田區積水等情況，颱風來臨前，農友務必掌握防範重點，包括成熟蔬果與水稻應提早收成，減少風雨損害，香蕉、小番茄、瓜果、豆菜類及苗期作物需加支柱或網繩加強植株固定，也要清理園區殘枝落果，確保排水系統順暢，避免積水傷根。

    在穩固設施方面，應加強棗、木瓜、瓜果類防蟲網及花卉設施等牢固，如有活動式遮蔭網應先行收攏；若正值作物生育期需施化肥，需注意未來天氣變化，必要時分次減量，以免雨水流失肥料並加重根系負擔；針對病害防治，在颱風前後可使用合適藥劑，配合清園及田間衛生管理，降低風雨造成的病害發生程度。

    羅正宗表示，高屏地區棗園正值小果期，應強化防蟲網固定，降低強風損害。蓮霧已進入花果期，低窪地區應特別注意排水，防止積水影響生育。針對大豆、毛豆、紅豆、恆春地區黑豆、胡麻及蕎麥等正處苗期至開花期作物，因不耐淹水，務必保持排水溝暢通。

    此外，恆春半島及林園地區為洋蔥主要產區，現正值育苗與移植階段，洋蔥田與苗圃應加強排水，並可施用過磷酸鈣及亞磷酸氫化鉀強化苗勢；若苗齡達40至45天，可將苗株整理成束，以報紙包覆後直立置入塑膠籃中，於5℃冷藏，待天氣穩定再行定植。

    秋冬季葉菜類及白玉蘿蔔正值產期，應加強排水，防止積水造成腐爛。小果番茄也進入結果期，應強化植株固定與排水管理，避免強風豪雨造成損傷。

    紅豆田區注意溝渠暢通。（高雄農改場提供）

    小果番茄正值開花結果期，需加強植株固定。（高雄農改場提供）

    網室設施應加強固定，避免瞬間強風毀損防蟲網。（高雄農改場提供）

