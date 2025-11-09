為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰颱風來襲新北嚴防大雨 共伴效應影響週二最強

    2025/11/09 16:59 記者賴筱桐／新北報導
    鳳凰颱風來襲加上東北季風共伴效應影響，新北市將有大雨發生機率。圖為10日雨量預測圖。（新北市政府提供）

    鳳凰颱風來襲加上東北季風共伴效應影響,新北市將有大雨發生機率。圖為10日雨量預測圖。(新北市政府提供)

    中央氣象署預測鳳凰颱風將於11月10日（明天）朝台灣方向移動，目前與新北市仍有一段距離，但外圍環流將與東北季風形成共伴效應，新北市政府表示，明天（週一）起新北市就會開始降雨，北海岸及東側山區的雨勢較為明顯，共伴效應影響預計週二達到最強，屆時全市各地都將有大雨發生的機率。

    針對日前新店區錦秀、碧瑤社區的邊坡擋土牆坍塌，工務局表示，昨日提早啟動防颱整備作業，為嚴防豪雨滲入覆土層，造成土壤含水量過高而引發二次災害，現場立即展開坡面掛網及噴漿等緊急防護措施，噴漿作業預計明天全數完成，撤離住戶將持續安置在收容場所。

    此外，工務局已協請大地工程技師公會技師到場巡檢，經專業評估，目前工區狀態及各項監測數值皆保持穩定，但未來連續降雨恐造成土石鬆軟，市府提醒山坡地社區勿掉以輕心，務必加強巡檢與留意。

    新北市長侯友宜呼籲，颱風期間市民應隨時注意最新氣象資訊，盡量減少外出活動，尤其避免前往海邊或海域，上、下班要注意降雨與強風，山區道路需留意落石與坍方等潛在危險，低窪地區防範積淹水，建議駕駛人行經相關路段應小心謹慎。

    另外，因適逢大潮，沿海浪高可達5米，民眾勿前往北海岸及東北角觀浪，避免發生危險。

    鳳凰颱風來襲加上東北季風共伴效應，預計週二雨勢影響新北市最劇烈。圖為11日雨量預測圖。（新北市政府提供）

    鳳凰颱風來襲加上東北季風共伴效應,預計週二雨勢影響新北市最劇烈。圖為11日雨量預測圖。(新北市政府提供)

