鳳凰將發海警 11/10台東森林育樂場域、林步道17時起封閉

因應鳳凰颱風來臨，林保署台東分署轄內森林育樂場域、林道10日下午5時起預警性封閉。（林保署台東分署提供）

中央氣象署今（9）日下午表示，今年第26號颱風鳳凰預估於明（10）日下午發布海上颱風警報。為考量安全起見，林業保育署台東分署轄管森林育樂場域及林道自10日17時起預警性封閉，開放日期另行公告。

鑑於鳳凰颱風外圍環流預估帶來豪大雨勢，台東分署所轄知本國家森林遊樂區（含自然教育中心、虎比公寓知本館）、轄內各自然步道（嘉明湖國家步道、麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺古道東段、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段）及林道（利嘉林道、知本林道、延平林道、錦屏林道、霧鹿林道、紅石林道）將實施預警性封閉。

嘉明湖國家步道及其附屬山屋自封閉至公布開放期間，可申請退還床位全額費用，但不得申請延期或另行安排其他日期床位。

台東分署提醒民眾，非必要請勿前往山區活動，並請隨時關注颱風動態及公路最新資訊。後續將視天候狀況，確認森林育樂場域及林道安全無虞時，另行公布開放時間，相關訊息將公告於台灣山林悠遊網及相關網站。

