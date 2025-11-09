台鐵南迴車站改造3》大武站山林景觀、綠意 隱藏「DAWU」字樣巧思

大武車站站前棚架隱藏「DAWU」（大武）英文字樣。（記者吳亮儀攝）

台鐵南迴鐵路沿線具有豐富自然美景，因應電氣化全線通車後旅運成長，以及地方觀光發展，交通部鐵道局進行「台鐵車站美學與功能提升計畫」，做南迴線9座車站改善工程。其中大武站站外延續山林景觀創造綠意、停車場改善，棚架還隱藏「DAWU」字樣小巧思。

交通部伍次長勝園視察南迴線太麻里站、知本站及大武站施工狀況，並要求鐵道局在今年底如期如質完工。鐵道局指出，大武車站延續山林景觀創造綠意。

台鐵車站改善計畫以「使用者角度為優先」的設計思維，用「減法設計」整合設施、降低視覺干擾，同時運用「當代詮釋」新材料與輕量化構架，尊重「原建物回應」為基礎，從室內裝修色系、管線及指標系統整合至建物外觀與景觀廣場融入周邊環境及整體搭配。

南迴鐵路西起枋寮車站，東至台東車站，2020年12月23日電氣化工程完成後，達成環島鐵路全部電氣化的目標。為將南迴鐵路沿線車站融入在地文化、自然美景，使車站成為旅遊景點一環，串聯一個個觀光秘境，帶動南迴鐵道觀光旅遊及周邊地區產業發展，鐵道局正採因站制宜方式，以整合車站周邊環境風貌為構想，推動各車站及周邊景觀設施改造工程。

伍勝園指出，車站美學工程不僅是硬體建設，更是提升觀光軟實力的一環，他肯定鐵道局與設計、施工團隊透過「減法設計」將車站轉化為融入在地景觀的藝術作品，期許工程團隊兼顧工程品質與安全，讓整體工程在今年12月完工。

交通部次長伍勝園視察鐵道局車站改造計畫成果。（記者吳亮儀攝）

大武車站前停車位改造，也保留原住民圖騰柱。（記者吳亮儀攝）

大武車站改造前、後比較。（圖由鐵道局提供）

