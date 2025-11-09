台鐵南迴車站改造2》太麻里車站觀海、賞日出 旁邊還有「櫻木花道」

太麻里車站改造。（記者吳亮儀攝）

交通部鐵道局進行「台鐵車站美學與功能提升計畫」，其中台東太麻里車站改造以觀海、賞日出的景觀廣場，結合周邊「日昇大道」及「櫻木花道」景點，優化了站前廣場、保留觀海景視角的座位區，車站內候車區也更舒適。

鐵道局將太麻里車站室內改建採減法設計，將採光照明和門窗都換新；車站前方也設置觀景平台，一出車站就可以看海，以及知名的「日昇大道」，旁邊還有很像《灌籃高手》開頭動畫的海邊平交道場景。

「台鐵車站美學與功能提升計畫」是交通部鐵道局負責，因應電氣化通車後旅運成長及地方觀光發展需求，南迴線9座車站改善工程，包括屏東縣內的南州、佳冬、加祿、內獅車站，以及台東縣內的大武、金崙、太麻里、知本、康樂車站。

太麻里車站月台棚架仿金針花造型，是相當有特色的意象。圖為EMU3000型新自強號進站。（記者吳亮儀攝）

從太麻里車站出站，就是知名「日昇大道」。（記者吳亮儀攝）

太麻里車站旁的平交道很像《灌籃高手》動畫的場景。（記者吳亮儀攝）

太麻里車站改造內容。（鐵道局提供）

