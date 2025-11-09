雨灌東半部「連2天紫爆」！ 北東共伴效應降雨達豪雨以上

未來1週降雨預測。（圖由氣象署提供）

受東北季風及颱風影響，明天週一（10日）至週四各地防大雨或豪雨，沿海及離島風強浪大。中央氣象署雨量預估，週一及週二東半部雨量「紫爆」，尤其宜花、大台北地區受共伴效應影響，要留意局部豪雨以上等級降雨。

氣象署預報員張承傳表示，颱風今天下午位於鵝鑾鼻南南東方，夜間將登陸菲律賓呂宋島，隨後進入南海，週二北轉朝台灣海峽前進，週三及週四進入台灣海峽，朝東北方向通過台灣。預計週一下午至晚間發布海上颱風警報，目前預估將自中南部登陸。

鳳凰目前為中颱上限。張承傳分析，颱風登陸呂宋島後，受地形破壞減弱，但會以中颱之姿進南海；週二北上過程，由於環境垂直風切越來越大，不利於颱風維持強度，因此颱風在北上到接近台灣的過程可能減弱成輕颱；不過，減弱速度尚不確定，若減弱較快，登陸地區風雨會較小，登陸點也可能異動。

未來1週天氣，張承傳指出，週一及週二基隆北海岸、大台北、宜花東、恆春半島有大雨或豪雨機會，尤其大台北及宜花地區受共伴效應影響，有局部豪雨等級以上降雨，桃園以南局部短暫陣雨。

週三隨颱風接近，花東留意大雨或局部豪雨，中南部雨勢也增加，有大雨或局部豪雨。北部、宜蘭因風向改變轉為背風面，雨勢稍趨緩。

週四颱風中心出海至台灣東北方海面，有機會減弱成熱帶性低氣壓，隨後成為溫帶氣旋；環境風向轉為東北風，中部以北、宜蘭雨勢明顯，北部地區留意局部較大雨勢，其他地區局部短暫陣雨。

週五至下週日（16日）恢復成東北季風降雨型態，北部、宜花局部短暫陣雨，台東、恆春半島零星降雨，中南部多雲到晴。

溫度方面，受東北季風影響，明起至下週日較涼。北部、宜蘭明起轉涼，整日落在22至25度；花蓮明起也降溫，未來1週白天約落在26至28度之間；中南部明天白天可至30至32度，週二開始降至28度左右。

張承傳提醒，今起至週四沿海及離島風強浪大，並留意長浪。今明2天，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島沿海地區及各離島，可達平均6級、陣風8級以上強風；明天苗栗、台中、彰化、恆春半島沿海地區、澎湖可達平均9級、陣風11級以上強風。明天浪高可達4至6米，週二及週三預估會再增強。

未來1週氣溫預測。（圖由氣象署提供）

中央氣象署針對週一（10日）及週二（11日）的風、浪預測。（圖由氣象署提供）

中央氣象署製圖說明颱風逐日帶來的影響。（氣象署提供）

