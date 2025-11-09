為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風撲台！台中山區、海線戒備 盧秀燕：黃色警戒就要撤離

    2025/11/09 16:41 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市召開鳳凰颱風的防災整備會議。（記者蘇金鳳攝）

    台中市召開鳳凰颱風的防災整備會議。（記者蘇金鳳攝）

    台中市政府今日下午召開鳳凰颱風災害應變中心會議第二次整備會議，由市長盧秀燕親自主持，消防局表示，依照氣象署預測鳳凰颱風可能從中部登陸，因此海線的梧棲、清水、沙鹿及龍井，還有山區和平都要加強警戒，市長盧秀燕裁示，因為此次颱風從西部且從中部登陸，風雨相當大，因此要求和平區達到黃色警戒就要撤離。

    沒有中央山脈阻擋

    由於氣象局針對鳳凰颱風明天就要發海上警報，盧秀燕今天在災害應變中心表示，11月份颱風很少，如果她沒有記錯的話，這幾年來第一次有11月有颱風，而且颱風是從西部來，過去台灣絕大部分的颱風都是來因為有中央山脈的阻擋啊，大家比較可以準備的時間，可是這次的颱風是要從西部來，因為比較平坦，沒有中央山脈的阻擋和保護，因此要提高警覺，嚴陣以待。

    盧秀燕並強調，氣象達人表示說這次的風雨可能會蠻大，沒有中央山脈阻擋，再加上風雨蠻大，因此整備會議提前進行，以提高警覺。

    消防局表示，鳳凰颱風可能從中部登陸，海線特別注意，尤其是海線的梧棲、清水、沙鹿及龍井，還山區和平都要加強警戒。

    盧秀燕特別先請和平區公所及四區公所報告防備情形，並表示，因為颱風未來，和平區是山區，可能風雨先來，因此裁示在黃色警戒時，就要撤離。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播