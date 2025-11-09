鳳凰颱風撲台！台中山區、海線戒備 盧秀燕：黃色警戒就要撤離

台中市召開鳳凰颱風的防災整備會議。（記者蘇金鳳攝）

台中市政府今日下午召開鳳凰颱風災害應變中心會議第二次整備會議，由市長盧秀燕親自主持，消防局表示，依照氣象署預測鳳凰颱風可能從中部登陸，因此海線的梧棲、清水、沙鹿及龍井，還有山區和平都要加強警戒，市長盧秀燕裁示，因為此次颱風從西部且從中部登陸，風雨相當大，因此要求和平區達到黃色警戒就要撤離。

沒有中央山脈阻擋

由於氣象局針對鳳凰颱風明天就要發海上警報，盧秀燕今天在災害應變中心表示，11月份颱風很少，如果她沒有記錯的話，這幾年來第一次有11月有颱風，而且颱風是從西部來，過去台灣絕大部分的颱風都是來因為有中央山脈的阻擋啊，大家比較可以準備的時間，可是這次的颱風是要從西部來，因為比較平坦，沒有中央山脈的阻擋和保護，因此要提高警覺，嚴陣以待。

盧秀燕並強調，氣象達人表示說這次的風雨可能會蠻大，沒有中央山脈阻擋，再加上風雨蠻大，因此整備會議提前進行，以提高警覺。

消防局表示，鳳凰颱風可能從中部登陸，海線特別注意，尤其是海線的梧棲、清水、沙鹿及龍井，還山區和平都要加強警戒。

盧秀燕特別先請和平區公所及四區公所報告防備情形，並表示，因為颱風未來，和平區是山區，可能風雨先來，因此裁示在黃色警戒時，就要撤離。

