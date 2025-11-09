為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    加速大林蒲遷村 高市︰明年1/1啟動土地、宗教設施協議價購

    2025/11/09 16:47 記者王榮祥／高雄報導
    高市都發局公布大林蒲遷村計畫下一步。（圖由都發局提供）

    高市都發局公布大林蒲遷村計畫下一步。（圖由都發局提供）

    高雄大林蒲遷村推進一步！高市都發局今宣告，明年1/1陸續啟動土地與宗教設施協議價購，將與土地所有權人簽訂協議價購同意書，啟動實質遷村。

    高市府說明，自2026年1月1日起，市府將陸續辦理宗教設施及住商區土地的協議價購說明會，向土地所有權人說明選地與抽籤配地原則，並簽署協議價購同意書。

    2026年3月起，將受理宗教設施土地增購申請及審查，同步辦理住商區土地個別分配、合併分配及合併抽籤等選擇登記作業，以確保作業流程順暢銜接。

    在非住商區土地方面，市府已委託估價師逐筆重新估價，預計於2026年2月完成估價作業、3月送高雄市估價師公會協審確定地價後，5月辦理非住商區土地協議價購說明會，讓整體遷村作業能無縫銜接。

    市府指出，自2024年6月召開第5次說明會後，多數鄉親表達加速遷村的殷切期盼，市府與經濟部也積極回應，持續加快環評與都市計畫審查等相關程序。

    最新公布的遷村協議價購作業時程，為雙方多次會商後訂定的具體目標，不僅回應地方居民長年訴求，也展現市府照顧居民，推動遷村的決心。

    未來市府將持續透過部市會議平台與中央密切合作，確保各項遷村工作穩健推進滾動檢討，讓居民能夠加速遷入新家園，迎接嶄新生活。

    高市都發局公布大林蒲遷村土地價購協議期程，明年1/1陸續啟動。（圖由都發局提供）

    高市都發局公布大林蒲遷村土地價購協議期程，明年1/1陸續啟動。（圖由都發局提供）

