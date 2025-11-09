竹縣「最高學府」新光國小 勇奪藝術教育貢獻獎績優學校

新光國小多年深耕藝術教育，結合社區與專業資源，邀請藝術家進入校園協同授課。（圖由新竹縣政府提供）

新竹縣尖石鄉後山海拔1650公尺的新光國小，學校團隊多年深耕藝術教育，結合社區與專業資源，邀請藝術家進入校園協同授課，融合泰雅圖騰與自然素材，將校園打造成「森林教室」，並推動「行動藝術館」，榮獲教育部第12屆藝術教育貢獻獎績優學校的肯定！

縣府教育局表示，坐落在群山之中的新光國小，不僅是新竹縣「最高學府」，更是1所讓藝術在山林間綻放的學校。孩子們以畫筆描繪部落的故事，用鏡頭捕捉自然的光影，讓泰雅文化在創作中重生，讓美感在生活中萌芽，為原鄉學童開啟多元創作之窗。

新光國小團隊多年來深耕藝術教育，積極建構具文化深度與在地特色的校園藝術支持系統，爭取教育部「藝術深耕計畫」與「至善基金會」支持，邀請藝術家進入校園協同授課，開設美術與攝影等課程，並結合聖誕晚會、畢業典禮舉辦藝文成果展，讓每個孩子都能勇敢展現自我，散發屬於山林的藝術光芒。

更令人驚豔的是，師生將校園打造成「森林教室」，融合泰雅圖騰與自然素材，讓藝術成為生活的一部分；也透過「行動藝術館」巡展與社區展演活動，讓藝術走出課堂、走進每個人的心裡，以行動實踐「美感教育」的信念，讓山的孩子成為明日一顆閃亮的藝術之星。

尖石鄉新光國小將校園打造成「森林教室」，並推動「行動藝術館」。（圖由新竹縣政府提供）

新竹縣尖石鄉新光國小多年深耕藝術教育，榮獲教育部第12屆藝術教育貢獻獎的績優學校！（圖由新竹縣政府提供）

