為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    告別人車爭道 斗六斥資1億改善市區3幹道人行空間

    2025/11/09 16:38 記者黃淑莉／雲林報導
    斗六車站前大同路人行道建置模擬圖。（斗六市公所提供）

    斗六車站前大同路人行道建置模擬圖。（斗六市公所提供）

    斗六市公所爭取國土署補助，將斥資1億多元改造市區大同路、成功路及民生南路人行空間，路側新增設人行道、汽機車停車空間；斗六市公所表示，目標是為打造行得安全、走得舒適的道路，順利的話明年1月動工，年底前全部完工。

    大同路、成功路、民生南路都是斗六市區主要幹道，無行人專用道，騎樓遭占用，行人空間縮減，且臨停車輛占用機車道，行人被迫走在車道人車爭道險象環生，令人詬病。

    斗六市長林聖爵指出，市區道路長期存在人車爭道，且汽機車違停亂象影響市容，公所啟動市區人行改善工程，以火車站為核心，串聯周邊人行廊道，改善內容包括，建置行人專用道與公共設施帶、優化路口環境、清除違停與雜物占用、劃設汽機車停車格。

    林聖爵表示，工程範圍有大同路火車站前民生路至太平路段，民生南路、斗六家商前成功路從三民路至大學路段，3條共計4.4公里，總經費1億600萬元，國土署補88%，市公所自籌12%。

    3條道路改善工程，市公所均已召開1次說明會，有不少民眾反對，認為大同路、民生南路路幅不寬，再設置行人專用道，道寬縮減會造成塞車，民生南路兩側店家則擔心影響生意。對此，公所表示，民生南路縣府將在柚子公園興建地下停車場，人行道建置反而對生意有幫助；針對民眾提出的問題公所會再與地方溝通及檢討，施工前會再召開說明會。

    斗六市火車站前大同路騎樓遭雜物、機車占用，影響行人通行。（記者黃淑莉攝）

    斗六市火車站前大同路騎樓遭雜物、機車占用，影響行人通行。（記者黃淑莉攝）

    斗六市大同路汽機車違停，經常可見行人走在車道上，人車爭道險象環生。（記者黃淑莉攝）

    斗六市大同路汽機車違停，經常可見行人走在車道上，人車爭道險象環生。（記者黃淑莉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播