告別人車爭道 斗六斥資1億改善市區3幹道人行空間

斗六車站前大同路人行道建置模擬圖。（斗六市公所提供）

斗六市公所爭取國土署補助，將斥資1億多元改造市區大同路、成功路及民生南路人行空間，路側新增設人行道、汽機車停車空間；斗六市公所表示，目標是為打造行得安全、走得舒適的道路，順利的話明年1月動工，年底前全部完工。

大同路、成功路、民生南路都是斗六市區主要幹道，無行人專用道，騎樓遭占用，行人空間縮減，且臨停車輛占用機車道，行人被迫走在車道人車爭道險象環生，令人詬病。

斗六市長林聖爵指出，市區道路長期存在人車爭道，且汽機車違停亂象影響市容，公所啟動市區人行改善工程，以火車站為核心，串聯周邊人行廊道，改善內容包括，建置行人專用道與公共設施帶、優化路口環境、清除違停與雜物占用、劃設汽機車停車格。

林聖爵表示，工程範圍有大同路火車站前民生路至太平路段，民生南路、斗六家商前成功路從三民路至大學路段，3條共計4.4公里，總經費1億600萬元，國土署補88%，市公所自籌12%。

3條道路改善工程，市公所均已召開1次說明會，有不少民眾反對，認為大同路、民生南路路幅不寬，再設置行人專用道，道寬縮減會造成塞車，民生南路兩側店家則擔心影響生意。對此，公所表示，民生南路縣府將在柚子公園興建地下停車場，人行道建置反而對生意有幫助；針對民眾提出的問題公所會再與地方溝通及檢討，施工前會再召開說明會。

斗六市火車站前大同路騎樓遭雜物、機車占用，影響行人通行。（記者黃淑莉攝）

斗六市大同路汽機車違停，經常可見行人走在車道上，人車爭道險象環生。（記者黃淑莉攝）

