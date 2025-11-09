為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    斥資5.2億 竹市28校通學步道陸續完工

    2025/11/09 16:29 記者蔡彰盛／新竹報導
    斥資5.2億，竹市28校通學步道陸續完工。（圖由市府提供）

    新竹市政府推動「新竹好學」施政願景，爭取中央「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」及「永續提升人行安全計畫」補助，並於112年起針對竹市各級學校全面盤點，改善學校周邊道路及路口交通，並推動設置通學步道，截至上月竹市已有14校通學步道完工，其餘步道將陸續在明年底前完工，不僅維護學生上下學安全，更提供市民友善步行環境。

    市府於112年即召集學校及相關局處，盤點各校通學現況，共有28校27案包含在112至114年計畫內，總工程款達5.2億，透過規劃校園周邊人車動線、退縮圍牆拓寬人行道空間、移除步道障礙物、修建穿透式圍籬等方式，讓校園周邊視覺更加通透，營造出兼具安全與美感的校園環境。

    教育處表示，交通部及內政部國土署近年來陸續推動提升道路品質計畫、校園周邊暨行車安全道路改善計畫及永續提升人行安全計畫，協助全國各縣市校園周邊路口、通學步道進行改善，希望在降低交通事故發生率的同時，也逐步提升行人用路安全。

    市府表示，部分學校因工程涉及校內環境，國土署未補助的項目，也由市府編列預算，將持續檢視各級學校周邊通學步道現況，未來也會由工務處協助後續維護修繕。

