侯友宜表揚家長會長 世界冠軍曾詠麟返鄉陪練傳遞夢想力

新北市長侯友宜（左）表揚有木國小現任家長會長曾詠麟（中）。（記者羅國嘉攝）

新北市政府今（9）日舉行「公私立高中職暨國民中小學家長會長授證暨感恩大會」，由市長侯友宜頒獎，並表揚230位卸任會長、231位新任及108位連任會長，其中有木國小現任家長會長曾詠麟勇奪壺鈴世界錦標賽6金1銀後仍返鄉陪練體能，傳達「出身有限、夢想無限」。教育局同步推出全國首創「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，成為家長教養與情緒陪伴的智慧新夥伴。

典禮中多位家長以行動傳遞教育力量。文化國小卸任家長會長陳昱蓁運用香氛專業設計「玫瑰蠟燭」課程，讓學生以香氣傳遞感謝；曾詠麟在勇奪壺鈴世界錦標賽6金1銀後仍返校陪練體能，以「出身有限、夢想無限」鼓勵學子；三民高中卸任家長會長王羽傑則以技職專長主動協助清洗校園冷氣、分享職涯經驗，展現「技能也能發光」的精神。

侯友宜指出，AI時代來臨，科技不僅是學習的助力，更能延伸愛與陪伴。新北市今年特別研發「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，由教育局長張明文示範操作，透過ChatGPT整合教育知識庫與SEL（社會情緒學習）素養，能即時回應家長在教養、溝通、校園參與等面向的疑問，協助家長理解孩子、化解情緒焦慮，成為教育路上的貼心神隊友。

張明文表示，新北市以「學生為中心、為幸福而教」為核心理念，推動AI與人本並進的教育城市。今年教育預算達755億元，連續四年居全國之冠；六年來投入超過300億元改善校園環境，從照明、空氣品質到飲食安全，全方位提升學習品質。今年更編列8億元進行校園設備升級，汰換課桌椅、置物櫃與飲水機，打造安全、舒適的學習空間。

新北市長侯友宜（左）表揚三民高中卸任家長會長王羽傑（中）。（記者羅國嘉攝）

文化國小卸任家長會長陳昱蓁運用香氛專業設計「玫瑰蠟燭」課程，讓學生以香氣傳遞感謝。（記者羅國嘉攝）

有木國小現任家長會長曾詠麟勇奪壺鈴世界錦標賽6金1銀後仍返鄉陪練體能，傳達「出身有限、夢想無限」。（記者羅國嘉攝）

三民高中卸任家長會長王羽傑則以技職專長主動協助清洗校園冷氣、分享職涯經驗，展現「技能也能發光」的精神。（記者羅國嘉攝）

