    首頁 > 生活

    北捷為啥會有「神秘金庫門」？天龍人曝用途 揭24年前超慘教訓！

    2025/11/09 18:03 即時新聞／綜合報導
    有民眾發現台北捷運南京復興站內有一個類似金庫門的設施，相當好奇用途，PO網詢問引發熱議。（圖翻攝自Threads）

    近日有民眾發現台北捷運南京復興站內有一個類似金庫門的設施，相當好奇用途，PO網詢問引發熱議。一票台北在地人解釋這道厚重金屬門的用途，直言那是20多年前納莉颱風的教訓。

    一名女網友在Threads發文，表示自己和朋友經過南京復興站時，看到一面很像金庫門的設施，朋友問她用途，但卻答不上來，「經過超多次的，突然被問也是不知道是啥」。原PO還笑稱，「好希望打開有一堆錢」。

    貼文曝光後引發熱議，「我也很好奇這是要幹嘛的」、「下次經過如果突然不見，要記得趕快回頭，不然會開始循環在捷運裡面」、「應該是傳說中的國家寶藏，當年蔣總統從大陸帶來大量黃金都在後面」、「有些百貨公司的地下室也有喔，出現在百貨跟捷運的連通道，只是平常是被當作廣告牆」、「復仇者聯盟的台灣秘密基地」。

    不過有一票台北人曝光正確答案，直言這是2001年納莉颱風侵襲，北捷大淹水，自那之後設置的防洪閘門，「納莉的教訓，它讓台北車站台鐵月台變漂漂河，它也讓台北市復興南北路以東的地下室全部滅頂……」、「你是不是太年輕到不知道台北捷運曾經淹過水」、「那是數十年前的一場颱風，讓整個捷運系統幾乎成了水道，也正因為那次災難，才有了這道厚重的金屬閘門」、「如果有經歴過民國90年納莉颱風水淹板南線，就知道這門的作用了」。

    2001年9月納莉颱風侵襲，北捷大淹水。（圖翻攝自北捷臉書粉專）

