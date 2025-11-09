為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    水啦！阿公阿嬤穿潮服 走秀跟上流行

    2025/11/09 16:09 記者劉曉欣／彰化報導
    阿公阿嬤穿流行潮服走秀，整個人也變年輕了。（記者劉曉欣攝）

    老了就不必打扮？為了讓阿公阿嬤能夠美麗到老，彰化縣今天（9日）與弘道老人福利基金會共同合辦，別開生面的阿公阿嬤走秀，讓阿公、阿嬤換上跟上時代感的流行潮服，全場聽到最多的字就是「水」啦！

    今天在亞太路港渡假村上台最高齡的是來自大村鄉86歲阿嬤林千惠、黃玉仔，換上全新打扮的衣服，改變了「老就是要有老的樣子」既定印象，外表年齡馬上就減齡了10多歲，2人也充滿自信站上舞台，露出的笑容展現了「我就愛我的老樣子」。

    還有阿公阿嬤則是進行角色扮演，打扮成為動漫主角上場走秀，阿公阿嬤都說，這下子才搞懂孫子都在看什麼，光是把主角名字說出來，就把孫子孫女全都嚇壞了，馬上可以跟小孫子有聊天的話題。

    縣長王惠美表示，長者要活得健康，也要美麗有自信，感謝年輕服飾品牌QUEEN SHOP提供68套服飾，也連續6年來的持續贊助，讓長輩能夠「妝水水」站上舞台。

    阿公阿嬤也玩角色扮演，穿上動漫角色服裝，成功打入孫輩的生活。（記者劉曉欣攝）

