「超人醫師」徐超斌追思會 石崇良：展現醫療初心

衛福部長石崇良說，徐超斌讓所有人看見醫療的初心與人性的光輝。（記者方賓照攝）

長年投入南迴地區偏鄉醫療的「超人醫師」徐超斌於今年9月18日深夜辭世，今日舉辦追思會，並由賴清德總統親頒褒揚令。衛福部長石崇良說，徐超斌一生致力於偏鄉醫療，生前也提出許多倡議，如今陸續成為國家政策，衛福部對徐超斌獻上最深的謝意，也會持續增進南迴醫療可近性，延續徐超斌的夢想。

「徐超斌不只是奮戰不懈的英雄，更是改革家與夢想實踐家。」石崇良指出，徐超斌是衛福部培育的公費醫師，畢業後在奇美醫院接受急診專科醫師訓練，完成訓練後就轉往在達仁鄉衛生所擔任主任，承接許多衛福部、健保業務。

石崇良說，他與徐超斌相識於南迴醫院籌設期間，他深知南迴地區建立醫院有多困難，問題不在錢，而在人，但徐超斌從大武衛生所改建開始，尋址改建、提供尋常診察，更作為24小時緊急醫療中心，後來又陸續提供檢驗、放射、胃鏡、大腸鏡等中型醫院以上才能有的服務，一年提供4300餘人次的緊急醫療。

此外，石崇良說，徐超斌先一步注意到高齡化下鄉村地區的醫療需求，設立南迴診所、投入在宅醫療，又陸續提出許多倡議讓政府參考，如今也陸續成為國家政策，嘉惠眾多民眾。

石崇良表示，衛福部對徐超斌獻上最深的謝意與敬意，感謝徐超斌一生的付出，守護台灣最偏遠、最南端的人民，讓所有人看見醫療的初心與人性的光輝，衛福部也將持續增進南迴醫療的可近性，用具體行動延續徐超斌的夢想，讓醫療不再受到距離隔閡，讓所有人都能有安全回家的路。

原民會主委曾智勇則說，徐超斌從學生時代就是個非常豪邁、幽默的人，大學時代有時喝起酒、拿起吉他唱起歌，一唱就是一整個晚上，但私底下也是個很有禮貌的小學弟，謝謝徐超斌留下這麼多成就，也相信未來一定會有更多原住民醫師回到部落。

「我永遠記得徐超斌大學時的樣子，一個愛玩又帥到不行的傢伙。」徐超斌同學代表黃正宗說，沒想到最愛玩的同學成了最有使命感的醫師，他回到故鄉為4000位排灣族人守護健康，一個人撐起整個偏鄉醫療。

黃正宗說，他勸過徐超斌，不要這麼拚，會累倒的，但徐超斌總說，有病人等他，他又感動、又心酸，也氣他不愛惜身體，他活不到60歲，卻比誰都精彩，南迴醫院沒蓋成，卻喚起許多人對於偏鄉醫療的重視。」

