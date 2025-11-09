為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    他好奇如今「雙11」為何沒人瘋購物？ 一票人搖頭曝真相

    2025/11/09 19:16 即時新聞／綜合報導
    由中國電商平台發起的大型網購促銷活動「雙11」，近年來在社群討論度與購買力明顯下降，引起網友熱議。示意圖。（資料照，彭博）

    由中國電商平台發起的大型網購促銷活動「雙11」，近年來在社群討論度與購買力明顯下降，引起網友熱議。示意圖。（資料照，彭博）

    著名大型網購促銷活動「雙11」，2009年由中國電商平台阿里巴巴率先在旗下「天貓」和「淘寶網」發起，並被眾多電商爭相效仿，讓不少民眾自此常在這段期間大肆採買。不過有網友發現，近年「雙11」氣氛明顯降溫，就連社群討論熱度也大不如前，好奇為何大家不再瘋買「雙11」？該文一出，引發其他網友熱議。

    該名網友在PTT以「為啥沒人瘋雙11了」為標題發文，提到他雖然不記得「雙11」的由來，但知道每年一到這個節日，會讓大批民眾瘋狂網購，所有電商也會集中人力來處理發貨，新聞媒體也會一直報導衝高買氣。然而，原PO注意到這1、2年似乎很少人會提到「雙11」，即便業者仍會祭出相關打折促銷，但消費者似乎不會再那麼容易興奮。

    為此，原PO好奇是什麼原因，導致「雙11」逐漸式微。文章曝光後掀起熱烈討論，眾人也紛紛點出活動退燒的可能原因，「很多都先漲價再折扣」、「平常的折比雙11便宜」、「現在每個月都嘛有活動」、「電商平台本來就一堆特價跟優惠活動」、「沒比較便宜還卡物流，幹嘛挑這時候買」、「打折後才是原價都玩幾年了？全是套路」。

    也有鍾愛中國電商的網友，推薦去「淘寶」、「拼多多」等平台購物，並嘲諷台灣電商在「售價便宜」方面遠遠比不上中國電商。據了解，曾因透過炒作「雙11」銷售額破百億人民幣的中國電商，2021年被中國政府禁止虛假促銷等行為，加上受全球供應鏈、被多國消費者投訴商品品質太爛等問題影響，讓「雙11」活動越發冷清。

    相關新聞請見：

    中國拍賣網站超夯 「淘寶」錢潮每秒百萬上下
    史上最慘「雙11」購物節 中國出現4大反常現象
    監管風暴下 業績大不如前 商家哀鳴︰中國雙11死於2021

