    首頁 > 生活

    薪資上看70K！北市勞動局徵才活動 釋近千職缺

    2025/11/09 15:59 記者蔡愷恆／台北報導
    北市勞動局就業服務處11月10日至11月14日，共邀集25家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達985個工作機會。（圖由台北市勞動局提供）

    北市勞動局就業服務處11月10日至11月14日，共邀集25家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達985個工作機會。（圖由台北市勞動局提供）

    台北市就業服務處10日至14日，推出連續5天現場徵才活動，邀集25家知名企業參與，釋出近千個職缺，橫跨旅宿餐飲、批發零售、公共自行車租賃及照顧服務等產業，薪資最高達7萬元。

    本週徵才廠商中，包括全聯、三商家購（美廉社）、家樂福、統一超商、全家便利商店、棉花田等通路業者，開出385個職缺，職務涵蓋儲備幹部、收銀／生鮮／營運專員、大夜支援人員與門市兼職人員等。零售業據點遍布雙北，且多數職缺工作時間彈性高。

    新加坡知名品牌傲勝（OSIM）釋出外勤維修技術與運輸人員職缺，高薪60000元（另有獎金），銷售人員則70000元以上，企業福利佳、薪資具競爭力，是具服務熱忱與行動力民眾的不錯選擇。

    餐飲旅宿業成為本週徵才亮點！新品牌「雞湯大叔」釋出內外場正、兼職職缺，正職薪資上看45000元，兼職時薪最高可達250元。燒烤名店「逐鹿餐飲」同樣祭出高薪搶才，內場正職開出48000元、外場正職45000元。

    五星級酒店集團寒舍餐旅（台北喜來登、艾美、寒居、礁溪寒沐）也釋出多項職缺，從外場餐飲主任、服務員、房務員到西點及麵包師傅一應俱全，集團也提供員工每年兩次免費住宿與用餐體驗（一泊二食）。

    以「交通最後一哩路」為使命的微笑單車（YouBike），於北投及艋舺就服站現場徵才，夜班調度及大夜維護專員高薪48000元，另有多項全時、兼職職缺。

    照顧服務業也釋出大量人力需求，包含曜玥、承霖、星樂活、優活、聯承、愛關懷等6家長照機構與創世基金會，共徵求照顧服務員、護理師、生活服務員等職缺，歡迎具相關證照或有愛心、耐心的民眾加入。

