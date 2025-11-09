為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    李政全夫婦用雙腳凸全台 募捐愛心基金

    2025/11/09 15:55 記者劉禹慶／澎湖報導
    李政全、邱純玉賢伉儷步行凸全台行程抵澎，展開6天環島步行愛公益活動。（記者劉禹慶攝）

    李政全、邱純玉賢伉儷步行凸全台行程抵澎，展開6天環島步行愛公益活動。（記者劉禹慶攝）

    響應中山大學「第4屆公益愛行腳．徒步環寶島」活動，由婚紗業退休的李政全、邱純玉賢伉儷，自行將行程延伸至金馬澎離外島，展開為期40天的「公益行腳」活動，預計徒步行走1200公里，今（9）日風塵僕僕抵達澎湖。除展開6天徒步環島之旅外，2人也捐款1萬元予海洋公民基金會，以實際行動支持公益。

    「第4屆公益愛行腳．徒步環寶島」，將於11月15日至12月7日展開，李政全賢伉儷除參與正式行程外，更自主加碼於11月2日至14日提前展開公益行腳，由馬祖出發、再走遍金門、澎湖土地，真正完成步行凸全台的壯舉。作為離島行腳的第一站。除了行腳之外，也以個人名義捐款給有需要的單位，也藉此鼓勵外界及周遭的人一起做愛心，讓善的力量不斷擴散。

    1993年李政全創立蘇菲雅婚紗社，去年9月底退休，公司轉為專業經理人經營，妻子也呈現半退休狀態，2人都已退居幕後。退休後李政全立下3個志願：腳踏車環島、步行環島及打遍全台54個高爾夫球場，此次步行凸全台，就是其中1個目標，每日規定走完30公里，40天完成1200公里。

    除了步行環島之外，李政全還規定自己每日寫下1500字沿途所見所聞、塗鴉風景，同時所到之處都捐款公益，馬祖捐給中華民國唐氏症協會、金門則捐給生命線學會，澎湖則是海洋公民基金會，為自己人生的下半學期，留下精彩的回憶。

    李政全用文字與塗鴉，紀錄步行凸全台沿途所見所聞。（記者劉禹慶攝）

    李政全用文字與塗鴉，紀錄步行凸全台沿途所見所聞。（記者劉禹慶攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播