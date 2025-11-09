李政全夫婦用雙腳凸全台 募捐愛心基金

李政全、邱純玉賢伉儷步行凸全台行程抵澎，展開6天環島步行愛公益活動。（記者劉禹慶攝）

響應中山大學「第4屆公益愛行腳．徒步環寶島」活動，由婚紗業退休的李政全、邱純玉賢伉儷，自行將行程延伸至金馬澎離外島，展開為期40天的「公益行腳」活動，預計徒步行走1200公里，今（9）日風塵僕僕抵達澎湖。除展開6天徒步環島之旅外，2人也捐款1萬元予海洋公民基金會，以實際行動支持公益。

「第4屆公益愛行腳．徒步環寶島」，將於11月15日至12月7日展開，李政全賢伉儷除參與正式行程外，更自主加碼於11月2日至14日提前展開公益行腳，由馬祖出發、再走遍金門、澎湖土地，真正完成步行凸全台的壯舉。作為離島行腳的第一站。除了行腳之外，也以個人名義捐款給有需要的單位，也藉此鼓勵外界及周遭的人一起做愛心，讓善的力量不斷擴散。

請繼續往下閱讀...

1993年李政全創立蘇菲雅婚紗社，去年9月底退休，公司轉為專業經理人經營，妻子也呈現半退休狀態，2人都已退居幕後。退休後李政全立下3個志願：腳踏車環島、步行環島及打遍全台54個高爾夫球場，此次步行凸全台，就是其中1個目標，每日規定走完30公里，40天完成1200公里。

除了步行環島之外，李政全還規定自己每日寫下1500字沿途所見所聞、塗鴉風景，同時所到之處都捐款公益，馬祖捐給中華民國唐氏症協會、金門則捐給生命線學會，澎湖則是海洋公民基金會，為自己人生的下半學期，留下精彩的回憶。

李政全用文字與塗鴉，紀錄步行凸全台沿途所見所聞。（記者劉禹慶攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法