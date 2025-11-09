「超人醫師」徐超斌追思會 賴清德親頒褒揚令

賴清德親頒褒揚令，表彰徐超斌用盡畢生實踐醫者仁心精神，以及致力改善偏鄉醫療資源不均問題。（記者方賓照攝）

南迴基金會致力於填補偏鄉基本醫療與長期照護缺口，被譽為南迴「超人醫師」的徐超斌長年投入偏鄉服務，今年9月18日深夜辭世，今日舉辦追思會，由賴清德總統親自頒發褒揚令，肯定徐超斌一生仁心仁術，未來也將由同樣出身於達仁土坂部落的醫師高元接任南迴診所院長，延續偏鄉醫療的任務。

「醫院太遠，那就把醫院搬到部落。」徐超斌是出身台東達仁鄉土坂部落的排灣族人，因7歲時目睹部落長輩因來不及送醫而離世，此後立志行醫，生前最大的願望是在台東大武成立「南迴醫院」，讓居民不再因為距離而錯失治療契機，他也因此發起南迴基金會，持續投入偏鄉醫療服務。

請繼續往下閱讀...

賴清德總統指出，徐超斌從北醫大畢業後，在奇美醫院接受訓練，成為首位內外科兼修的醫師，將對故鄉的關懷，擴大到對全體原鄉的關懷，放棄大醫院急診主治醫師的高級職位，開始了在南迴公路上奔波的日子，常常1天開100多公里的車，只為了服務鄉親的醫療需求。

然而，徐超斌因為長年牽掛原鄉，不分晝夜的服務族人，不幸在2006年中風、左半身癱瘓。賴清德總統表示，徐超斌在此後，僅僅數月就重返職場服務，令人感佩，也吸引許多人追隨他的腳步投入偏鄉服務，2018年更創設南迴基金會、以開設南迴醫院為願景，把目光放到社區健康促進與長者長照。

另賴清德總統提到，徐超斌行醫之餘，也提供年輕學子獎助學金，並開辦愛心巡迴巴士與偏鄉長者關懷服務，雖然南迴醫院尚未成立，但2023年成立的南迴診所已是重大里程碑。

賴清德總統說，今日代表國家頒發褒揚令，是為表彰徐超斌用盡畢生實踐醫者仁心精神，以及致力改善偏鄉醫療資源不均問題，是醫界的模範與典範，也表彰徐超斌不畏病痛、堅持巡迴，照看生命到最後一刻，他的生命之火照亮家鄉、溫暖族人，也讓所有人看見醫師偉大的態度與胸襟。

賴清德總統說，徐超斌的生命之火照亮家鄉、溫暖族人，也讓所有人看見醫師偉大的態度與胸襟。（記者方賓照攝）

賴清德總統出席徐超斌追思會，慰問徐超斌家屬。（記者方賓照攝）

高元接任南迴診所院長，延續偏鄉醫療的任務。（記者方賓照攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法