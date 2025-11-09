西門町伴手禮店驚見「小泡芙1盒220元」 網友︰坑殺外國觀光客？

近期有民眾發現，西門町有伴手禮店疑似將市售不到百元的小泡芙，在店內以一盒220元的高價販售。示意圖。（資料照）

位在台北市萬華區的「西門町」，近年來成為許多外國觀光客來台旅遊的必訪景點，然而當地卻不時傳出有遊客當街被砍、商家抽獎活動詐欺、青旅房價比飯店還昂貴等情況。近期有民眾發現，西門町有伴手禮店疑似將市售不到百元的小泡芙，在店內以1盒220元的高價販售，涉嫌坑殺外國觀光客的行徑，掀起大批網友熱烈討論。

據了解，一名網友在社群平台Threads發文指出，他近日去逛西門町的1間伴手禮店，經過店內零食區時，發現受到外國人喜愛、1盒通常市價不到百元的台灣經典零食「小泡芙」，店家的商品標註1盒竟要價220元，讓他傻眼驚呼，「誰都不希望到國外被當盤子吧，這些其實便利商店都會買得到，希望外國人不要對台灣印象很差。」

圖文曝光後，不少網友對此議論，「貴就是買方便」、「觀光客不就這樣」、「昨天在酷澎買18包才234」、「我看日本跟韓國人都很聰明會去家樂福掃貨」、「貼紙下面是另一款餅乾，我覺得應該是放錯了」、「各國都一樣，觀光區都比較貴，還有那個點的房租超貴」、「可能學美國吧，美國常常沒有建議售價，在機場免稅後還比超市貴。

另有網友看到標價說明欄，推測是店家在進行「買5送1只要220元」促銷活動，其他人則表示，「8成是1盒220，但一個願打一個願挨，就跟現在日本買東西也是一樣，不會自己比價就等著被盤」、「對比了Google地圖上的內裝照片，看樣子應該是打著整間全品項都是『買5送1』的噱頭，Google評論也有說買貴了的評價，所以是真的賣貴」。

