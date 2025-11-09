為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰颱風最快11/12暴風圈觸台 侯友宜：新北各單位已全面戒備

    2025/11/09 15:02 記者羅國嘉／新北報導
    新北市長侯友宜表示，上週已經觀察整個颱風的動向，已經要求消防局及各單位做好充分的準備，現在所有準備都已經逐漸就緒，會全力以赴，守護人民的安全。（記者羅國嘉攝）

    鳳凰颱風持續發展，預計週三（12日）上午暴風圈觸台，週三深夜至週四（13日）清晨登陸，北部、東北部恐迎連續3天劇烈降雨。對此，新北市長侯友宜今天出席活動受訪表示，上週觀察整個颱風的動向，已經要求消防局及各單位做好充分的準備，現在所有準備都已經逐漸就緒，會全力以赴，守護人民的安全。

    根據臉書天氣粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」發文指出，鳳凰颱風有機會在今（9日）下午增強為今年第5個強烈颱風，晚間將以巔峰之姿登陸菲律賓呂宋島，明（10日）進入南海後開始北轉，預估週三（12日）上午暴風圈觸台，週三深夜至週四（13日）清晨登陸，中南部地區將壟罩在暴風圈內，中南部、澎湖、金門有強風；北部、東北部恐迎連續3天劇烈降雨。

    而颱風是否停班停課，現由地方政府決議，國民黨立委洪孟楷提颱風假回歸中央。對此，侯友宜出席「114學年度公私立高中職暨國民中小學家長會長授證暨感恩大會」活動時受訪表示，中央在颱風的資訊要建立更快速更標準化，即時提供給地方，所以中央跟地方是一起要共同合作，面對颱風假的一個決策。

