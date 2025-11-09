黃偉哲快閃推廣台南洋香瓜、大白柚 征服星國饕客味蕾

台南的洋香瓜以及大白柚在新加坡熱銷。（圖由台南市政府提供）

進軍東南亞市場樞紐，台南市長黃偉哲24小時快閃新加坡，行銷當季盛產的台南後壁洋香瓜與麻豆大白柚，透過展示、試吃及直播等多元推廣方式，吸引星國民眾下單預購，展現台南鮮果的卓越品質與國際競爭力。

黃偉哲此行出席新加坡福建會館所舉辦的「台南優選鮮果展示暨試吃會」，偕同駐新加坡大使童振源、後壁區農會總幹事林怡歆，合力推銷後壁洋香瓜；此外也介紹麻豆大白柚，兩者美味皆大獲肯定，短時間內吸引許多識貨的饕客下單預購。

請繼續往下閱讀...

此外，市府也跟新加坡知名水果超市通路合作舉辦直播銷售，藉由新加坡藝人黃世南及新興電商通路的雙重加持，推銷洋香瓜跟大白柚，盼將產地直送的最優質台南鮮果送上星國民眾餐桌，更為台南鮮果後續叩關周邊東南亞市場開拓新契機。

黃偉哲表示，台南憑藉優越的氣候條件與精緻的農業技術，生產出兼具風味與安全的優質鮮果，這次帶來的洋香瓜正值盛產，香氣與口感絕佳，至於大白柚則全身都是寶，不僅好吃更有豐富的營養價值，很高興兩者都獲得在地消費者的青睞。

黃偉哲也分享，新加坡人向來對高品質水果需求殷切，正好切合市府長期佈局的海外拓銷願景，將優質鮮果銷往新加坡，不僅為台南農產品開拓更穩固的海外市場，也進一步提升了台南農產品的整體國際品牌價值，未來市府團隊將持續透過多元管道，將更多品項的台南鮮果送進新加坡家庭。新加坡知名大胃王Zermatt Neo（梁照遠）也驚喜現身直播現場支持。

新加坡知名大胃王Zermatt Neo梁照遠也現身支持台南鮮果。（圖由台南市政府提供）

台南市長黃偉哲偕同後壁農會總幹事（左4）、新加坡知名藝人黃世南（右2）及駐新加坡童振源大使（右1），合力推銷後壁洋香。（圖由台南市政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法