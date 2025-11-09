為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄苓雅「大姐頭」仙逝 里長兒發善款助弱追思母親

    2025/11/09 14:42 記者王榮祥／高雄報導
    高雄苓雅區「大姐頭」劉美枝日前辭世，她生前數十年來不斷協助弱勢。（翻攝自許采蓁臉書）

    高雄苓雅區「大姐頭」劉美枝日前辭世，她的兒子、現任苓雅區民主里長陳文程追思母親長年行善精神，今發放低收入戶每戶2千元、共計上百萬元慈善金，成為地方美談。

    高市議員許采蓁今PO文指出，苓雅區劉美枝女士幾十年來持續公益，屢屢捐贈物資甚至現金，協助弱勢家庭，加上其個性豪爽，在地方被尊稱「大姐頭」。

    許采蓁說，爸爸許崑源（前高市議長）一直都和大姐頭相交甚深，爸爸常常在行程空檔就到大姐頭家，與她聊聊地方大小事，2人也常常交換許多對地方、對公益的想法。

    前陣子劉美枝女士仙逝，為發揚她的行善精神，兒子民主里長陳文程，今天發放出共計上百萬的善款，給全苓雅區低收入戶每戶2000元慈善金。

    許采蓁說，今天到民主里辦公室看到滿牆大姐頭的照片、滿牆的感謝狀，再看到現場許多人握著陳里長的手表達感謝、感觸很深，大姐頭雖然不在了，但留下來的公益精神絕對不會消失。

    仁者愛人，以此文紀念永遠的大姐頭，劉美枝女士。

