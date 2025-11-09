超速取締嚇跑駕駛和生意？ 南投服務區：並未下滑影響「還好」

國道3號南投服務區進行超速取締，卻傳出店家生意受影響，惟服務區業者認為影響相對有限。（記者劉濱銓攝）

國道3號南投服務區，假日常見車友車聚，惟部分車友會燒胎、超速影響安寧，國道警方7月展開超速取締，服務區內速限40公里，惟近期卻傳出抓超速嚇跑一般駕駛，甚至商家生意受影響，對此，南投服務區業者表示，8月以來，業績相較去年同期並未下滑，認為取締的影響「還好」。

南投服務區業者表示，今年暑假服務區進行停車場的太陽能板設施建置，因施工會佔據不小停車空間，且採分區施工，施工期間各區域的停車場都會受影響，當時車友可能因車位與腹地有限，乾脆減少在服務區的車聚，車流也因此變少，同時期警方剛好也展開超速取締，才會出現商家生意受影響的消息。

業者也說，8月以後雖然警方持續在服務區進行測速取締，但統計8月至10月的業績，相較去年同期並未下滑，因此認為取締對於服務區的車流影響相對較有限。

國道3號南投服務區，國道警方透過測速取締防止超速與危險駕駛，區內速限40公里。（記者劉濱銓攝）

