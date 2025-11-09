新北10月CPI較去年同期漲1.45％ 平均消費支出增加逾千元

新北市今年10月消費者物價指數較去年同期上漲約1.45%，主因為房租、肉類及外食費等價格較去年為高。（記者賴筱桐攝）

新北市政府主計處發布10月份新北市消費者物價指數（CPI）為110.88（110年=100），較今年9月上漲0.29%，比去年同期上漲1.45%，主因為房租、肉類及外食費等價格較去年高，在購買相同品質與數量的商品情況下，平均消費支出會較去年10月增加1012元。

主計處指出，今年10月CPI較9月上漲0.29%，主因包含衣著類漲7.97%，秋冬服飾新品上市，成衣價格上漲11.12%所致，加上食物類上漲0.47%，主要是水果進入產季交替期，供給量減少，導致價格上揚2.25%，外食費則因食材成本上漲，價格上漲0.32%。另外，因夏季用電費率結束，家庭用電費下跌15.04%，抵銷部分漲幅。

主計處分析，今年10月CPI較去年同期上漲1.45%，主因為房租、肉類及外食費等價格較去年高，其中居住類上漲1.85%，主因房租價格較去年漲1.75%；食物類漲1.59%，主因是肉類及外食費價格較去年為高，分別上漲5.39%及3.05%所致；蔬菜價格較去年下跌8.5%，抵銷部分漲幅。

主計處表示，若以每月消費支出約7萬元的家庭為例，就10月CPI較去年同期上漲1.45%而言，在購買相同品質與數量的商品情況下，平均消費支出會較去年10月增加1012元；7大類中居住類增加382元，食物類則因肉類及外食費等價格上漲而增加326元。

