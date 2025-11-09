為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    把握好天氣 丹鳳國小「大秉叔叔氣墊樂園」親子共度歡樂時光

    2025/11/09 14:30 記者黃政嘉／新北報導
    立委吳秉叡今在新北新莊區丹鳳國小舉辦氣墊樂園親子活動。（立委吳秉叡提供）

    立委吳秉叡今在新北新莊區丹鳳國小舉辦氣墊樂園親子活動。（立委吳秉叡提供）

    立委吳秉叡今天在新北市新莊區丹鳳國小的風雨操場舉辦「大秉叔叔氣墊樂園」親子活動，上午場吸引許多家長、孩子到場玩樂，包含大型氣墊滑梯、跳床等，讓孩子蹦蹦跳跳，釋放電力，下午場開放時間為2點半至4點半，邀請親子趁好天氣外出同樂。

    今早立委蘇巧慧、新北市議員翁震州皆共同參與活動，透過有獎徵答、發送糖果等趣味互動，和小朋友們打成一片，穿著萬聖節造型來參加的小朋友，還可獲得小禮物。

    蘇巧慧表示，這幾年來吳秉叡在新莊辦「大秉叔叔氣墊樂園」非常受歡迎，尤其翁震州加入後，更多年輕的想法在裡面，爸爸、媽媽們很喜歡帶小朋友一起來，因此今天也共襄盛舉，與大家同樂。

    吳秉叡表示，因長期關心兒童權益，近年來都在萬聖節前後舉辦活動，除了為節慶增添熱鬧氛圍，也可透過氣墊樂園營造親子關係，讓大、小朋友同樂也增進彼此感情，今年共規劃2場活動，10月18日已在新莊區塭仔底濕地公園辦過1場，第2場日前因大雨順延至今天，歡迎民眾把握時間到場遊玩。

    翁震州說，每年都會一同參與吳秉叡費心舉辦的氣墊樂園活動，看到前來的大小朋友都玩得很開心，就覺得活動特別有意義，因此今年加碼贈送猜拳機給參與的小朋友，一起共度歡樂時光。

    立委吳秉叡、蘇巧慧、新北市議員翁震州和參與民眾合影。（記者黃政嘉攝）

    立委吳秉叡、蘇巧慧、新北市議員翁震州和參與民眾合影。（記者黃政嘉攝）

    立委蘇巧慧、新北市議員翁震州和小朋友一起在氣墊池玩遊戲。（記者黃政嘉攝）

    立委蘇巧慧、新北市議員翁震州和小朋友一起在氣墊池玩遊戲。（記者黃政嘉攝）

    小朋友參加大秉叔叔氣墊樂園活動，玩有獎徵答有機會獲得猜拳機禮物。（記者黃政嘉攝）

    小朋友參加大秉叔叔氣墊樂園活動，玩有獎徵答有機會獲得猜拳機禮物。（記者黃政嘉攝）

