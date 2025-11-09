為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰颱風逼近 台南完成七股防線、海堤加高防倒灌

    2025/11/09 14:11 記者王姝琇／台南報導
    水利局完成七股區三道防線嚴防海水倒灌。（圖由台南市政府提供）

    水利局完成七股區三道防線嚴防海水倒灌。（圖由台南市政府提供）

    颱風「鳳凰」逼近，南市水利局及各區公所嚴陣以待，除了全面加強防汛整備之外，同步落實側溝與區域排水巡檢、滯洪池預降作業，另針對颱風可能引起沿海倒灌風險須多加防範，以發揮最大防洪效能。

    為提升沿海聚落抵禦暴潮，水利局日前已完成多項加高防護措施，含七股西寮社區防洪牆加高600公尺、將軍青鯤鯓社區防洪牆加高400公尺，並於七股區鹽埕里建構三道總長達2000公尺防線，有效抵禦先前楊柳颱風及天文暴潮的雙重威脅。

    市長黃偉哲表示，為進一步降低暴潮衝擊風險，水利局積極推動青山港汕沙腸袋工程，藉由沙洲復育防止海水沖入七股區內，優先預計搶修850公尺，已完成580公尺，完工後將可大幅提升七股區西寮、鹽埕等社區居民生命財產安全；也呼籲，隨時關注天氣變化並做好防颱準備，目前全市已備妥23萬個砂包及3600多片防水擋板，民眾如有需要可洽當地公所借用。

    水利局統計，截至今日已清疏排水路397公里、雨水下水道及箱涵約111公里，總清除淤積達11.4萬立方公尺；另共60座滯洪池提供約1100萬噸滯洪容量，再結合1840座水閘門、67座抽水站及511台移動式抽水機操作管理，全力降低水患風險。

    水利局七股區西寮緊急加高完成鳳凰颱風防汛準備。（圖由台南市政府提供）

    水利局七股區西寮緊急加高完成鳳凰颱風防汛準備。（圖由台南市政府提供）

    水利局辦理青山港汕沙腸袋工程施工中。（圖由台南市政府提供）

    水利局辦理青山港汕沙腸袋工程施工中。（圖由台南市政府提供）

    民眾可多加使用「臺南水情即時通APP」掌握即時天氣訊息。（圖由台南市政府提供）

    民眾可多加使用「臺南水情即時通APP」掌握即時天氣訊息。（圖由台南市政府提供）

