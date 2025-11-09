台大邀諾獎得主交流 羅思曼談成就「唯有熱愛才能堅持下去」

2013年諾貝爾生醫獎得主詹姆斯・羅思曼教授（右）及其夫人–耶魯大學知名神經科學家喬伊・赫希（中）參與台大座談會，共同分享寶貴的科學熱情與人生體悟。（圖由台大提供）

台灣大學近日邀請2013年諾貝爾生醫獎得主、美國耶魯大學細胞生物學系主任詹姆斯・羅思曼，與其夫人、耶魯大學知名神經科學家喬伊・赫希到校進行學術交流。羅思曼分享自身歷程，坦言科學之路充滿挑戰與失敗，但他向現場師生勉勵，強調「唯有熱愛才能堅持下去」，博得滿堂彩。

台大透過「宋恭源先生頂尖研究講座」辦理這項與世界重量級學者深度學術交流與經驗分享的活動。

羅思曼的研究因揭示細胞內囊泡運輸的關鍵分子機制而獲諾貝爾獎，被譽為解開細胞內「生命物流」的奧秘，也對現代細胞生物學產生了深遠影響。

羅思曼教授此次以「突觸傳遞為何如此迅速？」為題發表專題演講。更分享最新研究，證實鈣離子感受蛋白在最後的釋放階段扮演著「啟動器」的關鍵角色，同時援引神經性疾病患者相關蛋白質突變的案例予以佐證，展現研究熱誠。

而赫希則在台大醫學院院長講座中，介紹她運用「雙人神經影像」揭發人類日常社交互動時所觸發的大腦機制。她指出，如人在面對真實人臉或視訊中的人臉，以及在認同或不認同某件事時，大腦都會觸發不同的神經反應，體現人腦對不同社交情境的精細編碼。其最終目標是建構一個綜合性的、受大腦啟發的神經網路模型，以應用於人類與機器人之間的社會交流。

在師生座談會中，羅思曼回憶自身歷程，坦言科學之路充滿挑戰與失敗，但他強調「唯有熱愛才能堅持下去」，並感性表示「若不能當科學家，我不知道還能做什麼」。

而面對不斷變革的科研趨勢，2位教授也重點討論人工智慧的重要性。赫希鼓勵學生「不要害怕AI，要相信它帶來的價值」，提醒年輕學者主動掌握時代工具。至於「如何做出好科學」；羅思曼強調研究者應隨時保持自我批判的精神，並提醒學生對意料之外的結果要保持開放心態，更提出「TAGFY」口訣—「Troubles Are Good For You」，鼓勵年輕研究者面對挑戰。

