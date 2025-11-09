為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    翻山越嶺求學歷程 蘭陽女教先鋒「三高女校友的故事」新書發表

    2025/11/09 14:18 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣史館今天舉辦「蘭陽女教先鋒—三高女校友的故事」新書發表會。（圖由宜蘭縣史館提供）

    宜蘭縣史館今天（9日）舉辦「蘭陽女教先鋒—三高女校友的故事」新書發表會，日治時期的台北第三高等女學校（三高女），是中山女高的前身，昔日有71名宜蘭女學生翻山越嶺到校求學，新書內容呈現宜蘭女性教育史重要篇章。

    三高女在1897年建校，早期是台灣唯一公立女學校，吸引全國各地女學生就讀，後來中南部陸續成立高等女學校，三高女改以招收北部女學生為主，宜蘭縣在1938年蘭陽高等女學校（現今國立蘭陽女中）創辦之前，也是宜蘭女性接受中等教育最重要的選擇。

    根據宜蘭女性史研究者、新書作者張美鳳考證，日治時期，宜蘭有71名女學生北上就讀三高女，宜蘭線鐵路尚未通車時期，她們必須翻山越嶺才能抵達台北。宜蘭縣代理縣長林茂盛也參加新書發表會，向宜蘭女性先行者致意。

    隨著歷史演進，宜蘭三高女校友逐漸凋零，張美鳳轉而訪談家屬，共訪問25名家屬，已故前宜蘭縣長陳進東妻子林桂靜，早年從宜蘭長途跋涉到三高女就學，張美鳳訪問她的女兒陳淑娟、擔任牙醫師兒子陳季文，姊弟2人受邀出席發表會。

    張美鳳在發表會上介紹新書籌劃及撰寫過程，直指當年三高女畢業後的菁英女性，擁有廣博見聞，有人走入政壇，或參與婦女團體、創辦婦女刊物，為女性爭取權益，成為職場上女先鋒。新書每本訂價450元，今天享有6折優惠，可洽宜蘭縣史館訂購。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（左6）、作者張美鳳（右6）與新書受訪者合影。（圖由宜蘭縣史館提供）

    新書作者張美鳳（左）簽書贈給宜蘭縣代理縣長林茂盛。（圖由宜蘭縣府提供）

