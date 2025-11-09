猛！ 77歲單車騎士3年內完成「66公里ｘ300趟」 中途還歷經中風復健

77歲自行車友郭春重獲頒「最狂車友獎牌」，並主動提出要跟市長蔣萬安來個比大愛心的手勢合影。（記者塗建榮攝）

「環騎台北年終大會師」今於大佳河濱公園的圓形廣場舉行，市長蔣萬安頒發「最狂車友獎牌」，上台受獎的77歲自行車友郭春重，熱愛騎腳踏車，假日有空1人1車說走就走，至今14年。2022年加入環騎台北、2023年達標100趟「挑戰騎」、2024年完成200趟後，有天右腳突然不聽使喚，送醫診斷中風，歷經長期復健，今年7月在十餘名車友見證下，騎完第300趟。

「以前騎河濱時，都會被笑說有什麼好騎的。」郭春重回憶，2022年，車友邀約參加市府工務局水利工程處籌辦的「環騎台北」河濱自行車挑戰認證，眾人將完騎100趟「挑戰騎」列入首要目標，每趟66公里，快要到100趟時，號召車友一起破關，更有動力。從100趟的3、4人，到今年累計300趟時，已有十幾人響應。

他笑稱，沒有算過300多趟累積多少公里數，不過印象深刻的是，曾經花費12小時騎160公里，從台北市騎到瑞芳、雙溪、平溪等地再返程，「真的好累！繞到腳都沒力了啦！」最後是靠意志力撐到回家。

郭春重領獎時，主動提出要跟蔣萬安來個比大愛心的手勢合影，將身體重心向右傾斜，完全看不出來，去年的他在騎乘腳踏車時，右腳突然中風，幸好同側手部未受影響，連忙打119求救，復健之路雖然漫長艱辛，他並不氣餒，透過散步、騎腳踏車，逐漸恢復健康，「我說我先前中風過，別人都不相信。」

今天天氣很好，喜歡拍照錄影的他，選擇參加23、24公里的「輕鬆騎」，享受騎乘的快樂之餘，也能捕捉美麗景致。如果喜歡賞鳥，可至社子島濕地，不時可見琵鷺、蒼鷺，基隆河還可見鸕鶿；賞景可至關渡，黃昏時的淡水河右岸值得一看，彩虹橋也整理得很漂亮。他提醒，騎車有益健康，但是務必戴上安全帽，保護頭部，否則受傷就很麻煩。

