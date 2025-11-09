為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    豬肉攤人潮回流 南市府：確保價格、供應穩定

    2025/11/09 13:57 記者王姝琇／台南報導
    豬肉攤復市人潮回流，圖為新營第一公有零售市場豬肉攤營業情形。（圖由台南市政府提供）

    豬肉攤復市人潮回流，圖為新營第一公有零售市場豬肉攤營業情形。（圖由台南市政府提供）

    中央解除豬肉屠宰限制，台南各傳統市場豬肉攤昨（8）日全面恢復營業。市長黃偉哲關心肉品供應、價格變化及攤商備貨狀況，也呼籲民眾選購在地生鮮豬肉，支援本土產業，共同守護食品安全與台南的經濟活力。

    經發局長張婷媛表示，台南豬肉供應量穩定，感謝攤商在防疫與品質維護上的辛勞，將持續掌握市場供應狀況。恢復營業人潮也明顯回流，購買意願提升，目前仍維持以往價格，市府會確保價格穩定、貨源充足，讓民眾買得安心、吃得放心。

    黃偉哲表示，豬肉是民眾日常飲食的重要食材，隨著市場溫體豬販賣恢復營運，購買需求也明顯提升，市府會持續監控市場供需與價格波動，穩定肉品市場秩序，並確保食品衛生安全，讓市民能安心選購，享用新鮮美味的在地食材。

    市場處代理處長林士群表示，市場處也持續派員加強督導及持續宣導攤商落實食品衛生安全，同時也在進行相關列管公、民有市場生鮮活體豬肉攤商補助及員工援助計畫的造冊與相關作業，也感謝各生鮮活體豬肉攤商在休市和復市期間的配合，真正的展現了臺南傳統市場的活力與溫度。

    豬肉攤復市人潮回流，圖為六甲公有零售市場豬肉攤營業情形。（圖由台南市政府提供）

    豬肉攤復市人潮回流，圖為六甲公有零售市場豬肉攤營業情形。（圖由台南市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播