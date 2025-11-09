為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南終身學習楷模185人受獎 逾85歲長者齊讚：學習很快樂

    2025/11/09 13:31 記者劉婉君／台南報導
    93歲的葉楊金領，為此次最高領的終身學習楷模，由市長黃偉哲頒獎表揚。（記者劉婉君攝）

    93歲的葉楊金領，為此次最高領的終身學習楷模，由市長黃偉哲頒獎表揚。（記者劉婉君攝）

    台南市「終身學習楷模表揚大會」今表揚185人及24所推動有功學校，其中年逾85歲者有7位，最高齡為93歲，齊聲表示，「學習很快樂！」鼓勵一起投入學習的行列。

    表揚活動由樂齡學習示範中心愛鎮祥舞蹈班的表演揭開序幕，台南市長黃偉哲頒獎給85歲以上的獲獎者，不少長輩在家屬陪同下前往受獎。黃偉哲指出，AI改變了世界運行的常軌，更需要終身學習，才能與時俱進。而許多金融詐騙和犯罪手法也日新月異，針對普發現金1萬元，提醒與會者一定要認明官方的網頁，不要輕易點選網路連結或將自己的個資交給別人，另外，鳳凰颱風可能侵台，也要做好防颱準備。

    最高齡受獎者為93歲來自大內區大內國小樂齡學習中心的葉楊金領及陳俊傑，葉楊金領與同樣來自大內國小樂齡學習中心的88歲楊金春、來自善化區善糖國小樂齡學習中心的蘇劉綉鳳、來自白河區竹門國小的85歲林吳秀琴，4人均已參加社區志工與樂齡學習多年，異口同聲都表示，樂齡有很多課程，可以運動及學習很多不一樣的知識，還認識了很多朋友，身體健康，心情也快樂。

    市長黃偉哲頒獎表揚終身學習楷模楊金春。（記者劉婉君攝）

    市長黃偉哲頒獎表揚終身學習楷模楊金春。（記者劉婉君攝）

    市長黃偉哲頒獎表揚終身學習楷模林吳秀琴。（記者劉婉君攝）

    市長黃偉哲頒獎表揚終身學習楷模林吳秀琴。（記者劉婉君攝）

    市長黃偉哲頒獎表揚終身學習楷模蘇劉綉鳳。（記者劉婉君攝）

    市長黃偉哲頒獎表揚終身學習楷模蘇劉綉鳳。（記者劉婉君攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播