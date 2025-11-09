台南終身學習楷模185人受獎 逾85歲長者齊讚：學習很快樂

93歲的葉楊金領，為此次最高領的終身學習楷模，由市長黃偉哲頒獎表揚。（記者劉婉君攝）

台南市「終身學習楷模表揚大會」今表揚185人及24所推動有功學校，其中年逾85歲者有7位，最高齡為93歲，齊聲表示，「學習很快樂！」鼓勵一起投入學習的行列。

表揚活動由樂齡學習示範中心愛鎮祥舞蹈班的表演揭開序幕，台南市長黃偉哲頒獎給85歲以上的獲獎者，不少長輩在家屬陪同下前往受獎。黃偉哲指出，AI改變了世界運行的常軌，更需要終身學習，才能與時俱進。而許多金融詐騙和犯罪手法也日新月異，針對普發現金1萬元，提醒與會者一定要認明官方的網頁，不要輕易點選網路連結或將自己的個資交給別人，另外，鳳凰颱風可能侵台，也要做好防颱準備。

最高齡受獎者為93歲來自大內區大內國小樂齡學習中心的葉楊金領及陳俊傑，葉楊金領與同樣來自大內國小樂齡學習中心的88歲楊金春、來自善化區善糖國小樂齡學習中心的蘇劉綉鳳、來自白河區竹門國小的85歲林吳秀琴，4人均已參加社區志工與樂齡學習多年，異口同聲都表示，樂齡有很多課程，可以運動及學習很多不一樣的知識，還認識了很多朋友，身體健康，心情也快樂。

市長黃偉哲頒獎表揚終身學習楷模楊金春。（記者劉婉君攝）

市長黃偉哲頒獎表揚終身學習楷模林吳秀琴。（記者劉婉君攝）

市長黃偉哲頒獎表揚終身學習楷模蘇劉綉鳳。（記者劉婉君攝）

