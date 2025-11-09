為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    板橋府中商圈沒落爆出租潮？ 新北：消費型態轉變

    2025/11/09 13:05 記者賴筱桐／新北報導
    有民眾發現，板橋府中商圈許多店家張貼出租廣告，人潮越來越少。（記者賴筱桐攝）

    有民眾發現,板橋府中商圈許多店家張貼出租廣告,人潮越來越少。(記者賴筱桐攝)

    鄰近捷運府中站的新北市板橋區府中商圈，過去有「小西門町」稱號，近來有民眾發現，多家店面歇業並張貼出租廣告，部分店面甚至空1年以上無業者進駐，令人感嘆商圈發展沒落。市府經濟發展局表示，因應消費型態轉變，市府透過跨局處合作，以「月月有活動」為目標，公私協力活絡地區經濟。

    43歲板橋居民劉先生說，捷運府中站早期是板橋火車站所在位置，又稱後站商圈，來往人潮眾多、非常熱鬧，如今中山路一整排店家張貼出租廣告，人潮稀落，失去往日繁華。

    板橋區商圈景觀發展協會理事長周依蝶表示，目前張貼招租廣告的幾乎都是大坪數店面，租金偏高，房東不願意調降，近年人事等各項成本上漲，店家經營困難，如果租金負擔過重，小型商家無法支撐，只有大型連鎖品牌才扛得下大店面。

    周依蝶認為，近年在市府和商圈店家努力下，府中萬聖節已創造出品牌，目前規劃推出導覽手冊集章或旅遊護照方式，鼓勵遊客造訪店家消費，並運用府中廣場空間，假日邀請文創小店或美食餐車進駐，為商圈注入活力。

    經濟發展局商業發展科科長陳漫瑄指出，隨著消費習慣改變，越來越多店面朝小坪數、陳列精緻的模式經營，加上電子地圖越趨完善，臨主要道路已不是業者選擇經營點位的必要條件。近年府中商圈店家有逐步往周邊巷弄擴展的傾向，不少早午餐、咖啡廳進駐，尤其廣受年輕人喜愛的餐酒館有明顯增加趨勢，今年5月首次結合府中地區15個餐酒館共同辦理「府中醉夏趴」活動。

    陳漫瑄說，為增加府中商圈熱度，市府透過跨局處合作，以「月月有活動」為目標，持續辦理特色活動，例如每年10月的「府中奇幻城」及即將展開的「新北耶誕城」，期望透過公私協力，活絡地區經濟。

    府中萬聖節活動已經創造出品牌，每年吸引大批人潮參與。（記者賴筱桐攝）

    府中萬聖節活動已經創造出品牌,每年吸引大批人潮參與。(記者賴筱桐攝)

    板橋府中商圈近年消費型態轉變，越來越多店面朝小坪數、陳列精緻的模式經營。（記者賴筱桐攝）

    板橋府中商圈近年消費型態轉變,越來越多店面朝小坪數、陳列精緻的模式經營。(記者賴筱桐攝)

