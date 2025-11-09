「野趣東高雄」六龜嗨唱湧人潮 金曲卡司12/6杉林接棒

「野趣東高雄」六龜嗨唱吸引大批人潮上山。（圖由觀光局提供）

高市觀光局策畫的「野趣東高雄:六龜音樂×市集」，昨在六龜嗨唱吸引大批人潮上山聆聽，觀光局預告下一場12/6輪到杉林接棒，歡迎大家來感受高雄山林的聲音。

觀光局說明，野趣東高雄以「聆聽土地的邀請」為核心概念，邀請金曲獎重量級卡司滅火器、鄭宜農、孩子王及吾橋有水，在六龜大佛腳下輪番開唱；搭配現場45家台日特色攤商共襄盛舉，提供在地農特產與原創手作等豐富美食，成功吸引上千位民眾走進東高雄美麗山林。

觀光局長高閔琳表示，東高雄9區是高雄的生態寶庫與療癒後花園，坐擁壯闊山林與豐富風土人情，是實踐永續觀光的最佳地點。

其中，六龜地區擁有全台著名的寶來與不老美人湯溫泉美名、知名的寺廟古剎、原民部落文化及美食等，非常值得旅人以「慢活、慢旅、慢食」步調，深度體驗山林療癒的魅力與純樸的人情味。

她提到這次盛大舉辦的「野趣東高雄」，不僅邀請金曲獎重量級卡司輪番獻唱，更跨海邀請日本九州地區在地創生職人，聯手打造橫跨國界的「台日風土文創市集」；結合六龜在地觀光資源，如溫泉美人湯、原山咖啡、紅藜、薑黃等獨特農特產，更進一步推廣台日文化交流。

觀光局同步規劃在地職人DIY體驗，引導民眾深度認識六龜「茶、餅、編織」的地方智慧，體驗融合東高雄山林與日本文化精髓的野趣盛宴；也直接帶動人潮、刺激地方溫泉觀光。

觀光局補充，「野趣東高雄」下一場山城盛會，預計於12/6在杉林區「日光小林」社區舉辦，歡迎民眾再次相聚東高雄，延續溫暖與感動。

「野趣東高雄」搭配45家台日特色攤商。（圖由觀光局提供）

「野趣東高雄」六龜嗨唱，讓大家感受高雄山區的美麗和聲音。（圖由觀光局提供）

