供不應求！拍賣價連2天全國第一 苗栗肉品市場明增量5成拍賣

苗栗縣肉品市場於7、8日連2天的毛豬拍賣價格，每公斤均價依序為125元、130元，都是全國最高。（圖由縣府提供）

因應非洲豬瘟疫情，全國豬隻15天禁宰禁運解除後，苗栗縣肉品市場於7、8日連2天的毛豬拍賣價格，每公斤均價依序為125元、130元，都是全國最高，引發攤商及消費者關注。苗縣府表示，為穩定豬價並保障消費者及攤商權益，肉品市場預計明（10）日增量5成、拍賣1040頭。

禁令解除前，縣府即準備於解禁後增量拍賣，提供消費者新鮮溫體豬肉，苗栗縣肉品市場原規劃於7日開市當天準備拍賣900多頭毛豬，因農業部控管，當天反映爭取拍賣851頭，每公斤均價125元，全國最高。

8日，農業部控管苗栗縣肉品市場拍賣400頭，再經縣府向農業部反映「供不應求」，獲核定拍賣626頭，每公斤均價更來到130元，又為全國最高。

縣府農業處表示，苗栗縣豬肉拍賣價格並非刻意拉高，而是受到市場供需影響。縣長鍾東錦也非常關心苗栗豬肉價格問題，要求肉品市場持續與農業部協調，明（10）日拍賣交易毛豬供應量，讓豬價逐步趨緩，承銷商及攤商進貨成本降低，消費者也能以合理價格購買到新鮮豬肉。

苗栗縣肉品市場總經理林澄清表示，市場今天休市，明天預計準備1040頭毛豬拍賣，相較過往週一拍賣650到700頭，增量逾5成。

縣府農業處、養豬協會人員前往市場訪查。（圖由縣府提供）

