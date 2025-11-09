為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    供不應求！拍賣價連2天全國第一 苗栗肉品市場明增量5成拍賣

    2025/11/09 12:54 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣肉品市場於7、8日連2天的毛豬拍賣價格，每公斤均價依序為125元、130元，都是全國最高。（圖由縣府提供）

    苗栗縣肉品市場於7、8日連2天的毛豬拍賣價格，每公斤均價依序為125元、130元，都是全國最高。（圖由縣府提供）

    因應非洲豬瘟疫情，全國豬隻15天禁宰禁運解除後，苗栗縣肉品市場於7、8日連2天的毛豬拍賣價格，每公斤均價依序為125元、130元，都是全國最高，引發攤商及消費者關注。苗縣府表示，為穩定豬價並保障消費者及攤商權益，肉品市場預計明（10）日增量5成、拍賣1040頭。

    禁令解除前，縣府即準備於解禁後增量拍賣，提供消費者新鮮溫體豬肉，苗栗縣肉品市場原規劃於7日開市當天準備拍賣900多頭毛豬，因農業部控管，當天反映爭取拍賣851頭，每公斤均價125元，全國最高。

    8日，農業部控管苗栗縣肉品市場拍賣400頭，再經縣府向農業部反映「供不應求」，獲核定拍賣626頭，每公斤均價更來到130元，又為全國最高。

    縣府農業處表示，苗栗縣豬肉拍賣價格並非刻意拉高，而是受到市場供需影響。縣長鍾東錦也非常關心苗栗豬肉價格問題，要求肉品市場持續與農業部協調，明（10）日拍賣交易毛豬供應量，讓豬價逐步趨緩，承銷商及攤商進貨成本降低，消費者也能以合理價格購買到新鮮豬肉。

    苗栗縣肉品市場總經理林澄清表示，市場今天休市，明天預計準備1040頭毛豬拍賣，相較過往週一拍賣650到700頭，增量逾5成。

    縣府農業處、養豬協會人員前往市場訪查。（圖由縣府提供）

    縣府農業處、養豬協會人員前往市場訪查。（圖由縣府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播