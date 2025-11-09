為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北耶誕城14日開城 蘇巧慧盼多點繁榮、商機均霑、交通順暢

    2025/11/09 12:23 記者黃政嘉／新北報導
    立委蘇巧慧盼新北市府審慎評估規劃「新北歡樂耶誕城」活動。（記者黃政嘉攝）

    立委蘇巧慧盼新北市府審慎評估規劃「新北歡樂耶誕城」活動。（記者黃政嘉攝）

    「新北歡樂耶誕城」14日將於新北市民廣場周邊登場，但活動交通問題引起民眾關切，立委蘇巧慧今接受媒體聯訪再次回應該議題說到，未來活動若朝多點繁榮，商機雨露均霑，交通疏解順暢，同時具有在地經濟意義，成為「新北的耶誕城」是很好的想法，她期待市府朝這方向做審慎的評估及規劃。

    蘇巧慧今到新北市新莊區丹鳳國小出席立委吳秉叡舉辦的氣墊樂園親子活動，對於若選上新北市長會如何改革歡樂耶誕城？蘇巧慧表示，很高興提出調整活動想法後，新北市府也覺得可以再重新來討論這個已經舉辦14年的活動。

    蘇巧慧說，她的想法其實很清楚，就跟上次回答一樣，「我們認為這個活動應該要考慮在地經濟、交通，考慮它對城市的意義。」未來如果是朝著多點繁榮，商機雨露均霑，交通疏解順暢，同時具有在地經濟意義，蘇巧慧認為活動成為「新北的耶誕城」其實是很好的想法，期待新北市府未來能朝這個方向，繼續做審慎的評估以及各項的規劃。

    新北市長侯友宜日前表示，這幾年對整個交通的狀況，市府都一直有掌握，不但是分流的規畫以及交通號誌的管控，民眾都配合搭乘大眾捷運跟公車來到新北歡樂耶誕城；市府觀光旅遊局說，未來活動將評估結合其他行政區燈飾，打造「新北大耶誕城」，讓觀光效益最大化。

