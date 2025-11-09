為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    潭子火車站前宛如東協廣場移工聚集 商店街雜亂挨批台鐵要改善了

    2025/11/09 13:25 記者歐素美／台中報導
    潭子火車站前廣場商店街，十分雜亂，屢遭民眾投訴。（記者歐素美攝）

    潭子火車站前廣場商店街，十分雜亂，屢遭民眾投訴。（記者歐素美攝）

    台中市潭子火車站前站商場委外經營，目前約有20餘家攤商，幾乎都是越南或泰國等麵食小吃，因潭子有加工區（潭子科技產業園區），假日吸引許多外籍移工到場，宛如第二個東協廣場，不過，因商場店舖各自為政，現場顯得十分雜亂，引發民怨。

    立委楊瓊瓔日前邀集台鐵等會勘，台鐵表示，原業者管理失當、屢遭投訴，已確定不續約，將引進新團隊，地方則要求台鐵招標新廠商營運，設計規劃需經地方同意，要有管理人制度及處罰條款，以維持良好營運，避免再衍生雜亂的情景。

    假日前往潭子火車站前廣場，只見許多外籍移工坐在石墩上休憩或在餐飲店喝飲料吃東西。從花蓮到潭子騎自行車的遊客表示，現場感覺有點雜亂，主要是攤商的建築各自為政，看起來就很雜亂，應該改善；家住潭子的民眾說，一下火車站，映入眼簾的是雜亂的商場，真的很不OK，台中火車站或松竹火車站就不會有這種情形，要求改善。

    立委楊瓊瓔表示，潭子火車站是北台中交通門戶，不能讓旅客一出站就看到雜亂景象，要求台鐵應讓潭子車站重拾新風貌、翻轉負評。

    台鐵資產開發分處經理江權祐表示，潭子前站商業空間原由舊業者經營，因動線及環境不佳、店面管理凌亂，長期遭民眾投訴，台鐵已與業者協議不再續約，將重新招標，目前已有業者有意投標，初步規劃將商場分為前站文創街與後站戶外餐飲區兩大部分，預計最快明年上半年完成招商。

    由於舊廠商合約至明年1月底，但目前有部分違規，台鐵要求業者拆除，地方盼舊團隊能於11月順便提早解約，因的廠商合約一樣為5年，楊瓊瓔要求未來新招標廠商的規劃設計需經地方同意才可營運，並需設置管理人制度且有處罰條款，若攤商未依規定營運，造成髒亂等才有辦法及時處理改善。

    潭子火車站前廣場商店街，顯得十分雜亂。（記者歐素美攝）

    潭子火車站前廣場商店街，顯得十分雜亂。（記者歐素美攝）

    潭子火車站前廣場，假日充斥外籍移工。（記者歐素美攝）

    潭子火車站前廣場，假日充斥外籍移工。（記者歐素美攝）

