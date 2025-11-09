要避開地質敏感區、斷層帶……花東鐵路雙軌工程超艱辛！

鐵道局進行花東雙軌化工程，右方為興建中的高架化工程、左邊為既有台鐵軌道。（圖由鐵道局提供）

交通部正進行花東雙軌化工程，其中多處路段為了要避開地質敏感區、斷層帶等，須採高架化工程。其中台東縣關山到山里的高架土建工程正加緊進行中，交通部鐵道局宣布，工程預計在2019年達成關山到山里間雙軌化階段通車目標。

交通部長年在做的「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」，電氣化部分已經完成，目前都在進行的是雙軌化工程。花蓮到台東之間共112.6公里是單軌；另外，在這段路途中涵蓋多個斷層帶、又跨越各個重大河流，在花東地震頻仍以及氣候變遷颱風不斷的不利條件下，設計或施工都得全方位考量，且施工時又要維持既有單線鐵路的正常營運，許多項目又必須在夜間列車停駛時施作，施工困難度高。

其中在台東縣偏遠地帶的山里地區工程尤其辛苦，該路段不時有落石，今年9月還曾發生落石掉落擊中EMU3000型新自強號列車，導致列車受損。鐵道局雙軌化計畫將這段工程設計高架路段，避開地質敏感帶和落石、淹水等天然災害。

這段路線全長約21.80公里，工程內容有橋梁、路工、軌道以及車站改善。其中山里高架橋全長1779公尺，是全線第3長的高架橋，路線設計時以截彎取直的方式，將轉彎半徑增大到1200公尺。

這段鐵道的雙軌化工程未來能讓台鐵列車行駛速度從時速80公里提升到130公里，並減少軌道磨損，也更藉以遠離避過了之前該區段不斷發生邊坡坍滑，造成多次嚴重災害的水保敏感區。

鐵道局在施工時則採取減少陡峭地形開挖，降低環境衝擊竹削護坡工法、上部結構採用支撐先進工法及就地支撐工法等多個工作面同步展開，大幅縮短施工時程，完工後將在橋下設置生態濕地設置，以符合生態友善與低碳的理念。

交通部次長伍勝園視察時表示，花東地區鐵路雙軌化是國家重大建設，與其它公路工程相較，風險度更高，期許鐵道局與施工團隊注意臨軌安全，以確保計畫能如期、如質、高效益地完成，早日為花東鄉親及所有旅客提供更安全、更便捷的鐵路服務。

位在台東山里的花東雙軌化高架化工程。（記者吳亮儀攝）

鐵道局進行花東雙軌化工程。交通部次長伍勝園前往視察。（記者吳亮儀攝）

鐵道局進行花東雙軌化工程簡介。（圖由鐵道局提供）

