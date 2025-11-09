為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    澎湖加班機「重北輕南」 縣府4800萬元包機遭質疑無配套措施

    2025/11/09 13:07 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖機票一票難求，但連日來出現機場空蕩蕩詭異現象。（記者劉禹慶攝）

    澎湖機票一票難求，但連日來出現機場空蕩蕩詭異現象。（記者劉禹慶攝）

    今年秋冬澎湖空運陷入「機票荒」，甚至驚動總統賴清德層級，幾乎天天加班，但11月6日至10日加班7班，只有1班高雄，其餘都是台北，被民眾質疑「重北輕南」；另澎湖縣政府提出明年4-8月4800萬元包機，被澎湖縣議會質疑未有配套措施，甚至馬公市代會副主席莊國輝「越級打怪」，抨擊澎湖縣政府第3間航空公司喊的很爽，最後淪為70人座的政府旺季包機。

    針對外界質疑加班機「重北輕南」，甚至傳出減少高雄班機，投入台北航線。澎湖航空站否認，今年8月高雄班表23班、11月16班，因為淡季澎湖每日搭機3000人，今年因冬遊消費券、飯店促銷專案等，達到4000人，高雄因還有澎湖輪海運選擇，才會出現加班台北較多情形。

    另外，澎湖縣政府4800萬包機，依照縣長陳光復說法：台北飛澎湖、澎湖飛高雄來回、澎湖飛台中來回，最後澎湖飛台北來回後、飛回台北。現實是：台北增加2班（來回）、台中高雄各增加1班（來回）。旺季有一台70人的小飛機只飛4趟。

    同時澎湖縣政府規劃交給旅行社訂票，如何確保澎湖人優先，而不是淪為旅行社的「包機」？澎湖旅行社這麼多間，只要給誰賺這個錢？更不要說有沒有可能出現「特權機票」？有關係才有機票優先？莊國輝抨擊匆匆忙忙的口號喊的很爽，政策施行起來是連滾帶爬的無奈。

    機位預訂都客滿，但晚間班次都能補上6、7位旅客。（記者劉禹慶攝）

    機位預訂都客滿，但晚間班次都能補上6、7位旅客。（記者劉禹慶攝）

