鳳凰登陸時間曝！中南部籠罩暴風圈 北東恐迎連3天暴雨

鳳凰颱風持續發展，有機會在今（9日）下午增強為今年第5個強烈颱風，晚間將以巔峰之姿登陸菲律賓呂宋島，明（10日）進入南海後開始北轉，預估週三（12日）上午暴風圈觸台，週三深夜至週四（13日）清晨登陸，中南部地區將籠罩在暴風圈內，中南部、澎湖、金門有強風；北部、東北部恐迎連續3天劇烈降雨。

臉書天氣粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」今發文表示，鳳凰颱風在副熱帶高壓穩定導引下，過去6小時持續快速移動，今晚將以巔峰之姿登陸菲律賓呂宋島，明天進入南海後，沿著副熱帶高壓斷裂產生的弱點北上。

如果路徑上沒有特殊變化，週三上午暴風圈接觸南部陸地，夜晚籠罩中、南部地區；週三深夜至週四凌晨之間，登陸彰化至台南之間，隨後撞上中央山脈，穿越台灣上空快速減弱。

「颱風論壇」指出，鳳凰確切登陸位置仍存在變數，關鍵在於「颱風北轉的角度」，若北轉角度較小，路徑可能穿越台灣海峽；而若北轉角度較大，從苗栗到屏東都可能落入颱風中心的影響範圍。

各地風雨影響，取決於鳳凰通過菲律賓後的整合速度以及接近台灣期間的減弱幅度，趨勢顯示，颱風靠近台灣時會由中度逐步減弱為輕度颱風，這些變化將直接左右各地風雨強度差異。

鳳凰體型龐大，「颱風論壇」強調，可以確定基宜花東、新北東側、雙北山區嚴防連續3天劇烈降雨、大台北週二共伴有大雨，中部、南部、澎湖、金門必有強勁風勢，提醒民眾別因為可能只剩下輕度颱風而有僥倖心態，趕緊做好防颱準備。

