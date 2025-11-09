不只跑田中馬！「田中先生小姐」跨海來 順道彰化小旅行

來自日本跑友的「田中先生田中小姐」，在田中馬拉松開跑前，先到彰化市肉乾老店體驗現場肉乾的美味。（取自水根行臉書）

彰化縣田中馬拉松今天（9日）開跑，邀請到日本跑團的「田中先生小姐」跨海參與，10位田中先生、田中小姐在開跑之前，還到彰化市、鹿港等地展開最接地氣的小旅行，讓馬拉松為彰化打開國際觀光的大門！

這次「田中先生田中小姐」的小旅行，由彰化縣馬拉松協會、縣府城觀處攜手幸福販賣所、旅庫彰化等單位共同辦理。在彰化市的行程由旅庫彰化創辦人邱明憲負責導覽，走訪八卦山大佛、南天宮十八層地獄、小西商圈，以及到肉乾老店水根行體驗現烤肉乾，為今天開跑添加能量。

邱明憲說，他還是第一次為田中馬的「田中先生田中小姐」跑者服務，這群跑者還有到鹿港走訪，最重要的當然是今天的田中馬拉松，跑者對於能夠到田中參加路跑，又能夠深度探索彰化縣的歷史文化，都覺得非常讚。

來自日本跑友的「田中先生田中小姐」，在田中馬拉松開跑前，先到彰化市肉乾老店體驗現場肉乾的美味。（取自水根行臉書）

