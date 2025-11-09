為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    長知識了！牠的眼睛會「搬家」 比目魚分左派、右派

    2025/11/09 11:56 記者洪定宏／高雄報導
    國海院圖解比目魚的雙眼位置及其他構造。（國家海洋研究院提供）

    比目魚是台灣常見的魚種，它們的雙眼都在同一側，但國家海洋研究院強調，那不是天生「長歪」，而是長大「眼睛搬家」後才有的特徵，更有「左派」、「右派」的差異。

    國海院指出，比目魚是硬骨魚，但與大多兩側構造相似的魚類不同，比目魚的眼睛都在身體上側，游泳時以側躺，讓身體的一側貼著沙地前進；平常也常把身體埋在沙裡，只露出眼睛觀察四周。

    「那比目魚的雙眼天生就在同一側嗎？」國海院說：「不是！」剛孵化的小比目魚外型跟一般魚很像，雙眼分居左右、以左右擺動游泳。長大進入「變態期」後，其中一顆眼睛會「翻山越嶺」移到另一側；同時身體開始側躺，沒有眼睛的那一面朝下，展開貼底人生。

    國海院以台灣兩種常見的比目魚為例，強調有「左派」與「右派」的差別。左派代表為「大齒斑鮃」，也就是右眼搬到左側，最後雙眼都在左側；右派代表為「卵鰨」，也就是左眼搬到右側，最後雙眼都在右側。

    國海院形容這類看似怪異的演化，其實超級實用：「能把自己完美隱身於沙中、只露雙眼偵察，成為海中偽裝與伏擊大師！」

    國海院圖解台灣常見兩種比目魚「左派」與「右派」的成長差異。（國家海洋研究院提供）

